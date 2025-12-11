En negociaciones de posibles cambios, San Diego considera "intocable" a Fernando Tatis Jr.

En 2023 Fernando Tatis Jr. ganó por primera vez el Guante de Oro y el de Platino. ( FUENTE EXTERNA. )

Según informes, los Padres están apostando fuerte en el mercado de cambios este invierno. Pero ningún traspaso exitoso involucrará a la superestrella dominicana del equipo, Fernando Tatis Jr., según el gerente general A.J. Preller.

"Es alguien de quien no estamos hablando, como quiera decirlo", le dijo Preller a Kevin Acee del San Diego Union-Tribune en las Reuniones Invernales. "Si quieres decir que es 'intocable', puedes decirlo".

Con Preller al mando, los Padres siempre son uno de los equipos más interesantes de ver durante la temporada de la Estufa Caliente. Así que, a pesar de unas Reuniones Invernales tranquilas para San Diego, cualquier cosa puede pasar. Pero Tatis Jr. debería quedarse de cara a 2026.

El 2025 de Fernando

Tatis Jr. terminó la temporada regular de 2025 como uno de los jugadores ofensivos más consistentes de los Padres. En 153 juegos (el total más alto de su carrera de seis años), registró un promedio de bateo de.268 con 159 hits, 25 jonrones, 71 carreras impulsadas y 111 carreras anotadas.

Su OPS de .814 y sus sólidos números de embase reflejaron una temporada ofensiva productiva y equilibrada. Además, se robó 32 bases, demostrando su combinación de potencia y velocidad.

Una de las historias más importantes de Tatis Jr. en 2025 fue su transformación en una fuerza defensiva de élite en el jardín derecho.

Ya no era solo un jardinero destacado, sino una presencia estabilizadora, al ganar su segundo Guante de Oro y añadió otro Guante de Platino, lo que refuerza su posición como uno de los mejores defensores del béisbol.

Las estadísticas lo situaban entre los mejores de la Liga Nacional en carreras salvadas a la defensiva e impacto general en el campo.