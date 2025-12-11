Johan Rojas, un actor de reparto en el elenco de estrellas del Clásico 2026

Mientras explicaba por qué no llevará a Emilio Bonifacio y Robinson Canó para ser parte del equipo del Clásico Mundial de Béisbol, Albert Pujols dejó caer que Johan Rojas entra en sus planes, como uno de esas piezas secundarias que son imprescindibles para marcar diferencia en los pequeños detalles.

Rojas es un versátil jardinero central de 24 años que ha jugado de forma intermitente con los Filis desde 2023 y en la Lidom para los Gigantes con paso por el Licey la postemporada pasada como refuerzo.

El francomacorisano tiene velocidad como para robar almohadillas y una defensa premium como lo demuestra las 11 carreras que salvó con su guante en 65 partidos el curso pasado.

Si bien por los planteles quisqueyanos en las primeras cinco ediciones del Clásico resaltan las figuras de bateadores inmortales como Adrián Beltré y David Ortiz, además de Pujols, Canó, Cruz, Machado, Juan Soto, Alfonso Soriano, José Bautista, Edwin Encarnación, Hanley Ramírez y Moisés Alou, en la lista también abundan nombres de jugadores con roles de reparto.

Ahí aparecen Alberto Castillo, Alejandro de Aza, Leury García, Ronny Paulino, Ricardo Nanita, Eury Pérez, Mel Rojas Jr. y Jonathan Villar.

Desde el montículo, Lorenzo Barceló, Daniel Cabrera, Samuel Deduno, Jorge Sosa y Atahualpa Severino.

Dominicana, que jugará en Miami, forma parte del grupo D junto a Nicaragua, Países Bajos, Israel y Venezuela.

Confirmaciones

El paso de un franco Pujols por las Reuniones de Invierno en Orlando, Florida, comenzó a despejar dudas sobre la profundidad y el enfoque del roster que diseña junto a Nelson Cruz.

Pujols no tuvo rodeos para explicar por qué Canó y Bonifacio no entran en los planes; informó que Teoscar Hernández le comunicó que no iría porque se repone de una larga temporada y explicó cómo planea utilizar a Junior Caminero en una antesala sobrada de talento con José Ramírez y Manny Machado.

Dijo que habló con el receptor Austin Wells, pero ve poco probable que este juegue puesto que su esposa está programada dar a luz para la fecha que coincidiría con el torneo y dio la bienvenida a Sandy Alcántara.

"El yo ver que Albert Pujols me llamó a mi número me voy a cuatro años atrás y digo que eso nunca iba a suceder. Me hizo sentir muy orgulloso", dijo Yainer Díaz, llamado a ser el receptor titular y quien debutó esta semana con el Escogido para ir tomando el pulso a juegos en vivo.

Las confirmaciones, por parte de los protagonistas, de nombres como Juan Soto, Vladimir Guerrero Jr., Julio Rodríguez, Geraldo Perdomo, Elly de la Cruz y Carlos Estévez se daba por descontado, pero la posible ausencia de Rafael Devers parece dar más sentido a la inclusión de Caminero.

"Tener a tres jugadores que puedan jugar la tercera es un dolor de cabeza agradable", dijo Pujols. "Pero hemos diseñado una estrategia para buscarle turnos a cada uno, ellos están conscientes y no creo que con eso haya problemas. Todos esos muchachos saben que hay que hacer sacrificios y ellos están dispuestos a hacerlo por su país".

Devers, ahora un inicialista, jugó en el Clásico pasado, en 2023.