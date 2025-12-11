José Leger, Gilbert Gómez y Víctor Estévez encabezan una generación de dirigentes jóvenes que da el salto a Grandes Ligas, en un movimiento que reafirma el peso de la pelota invernal como escuela de liderazgo.

En los últimos años, la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana (Lidom) ha dejado de ser solo un escenario de desarrollo para peloteros en ascenso y veteranos en busca de forma.

La liga invernal dominicana también se ha convertido en un laboratorio de liderazgo y en un escenario en el cual una nueva generación de técnicos del patio suma experiencia y se foguea en situaciones de presión que les permiten ser valorados en su justa medida por las organizaciones de MLB.

Los casos más recientes son los de Leger, Gómez y Estévez, dirigentes actuales de Gigantes del Cibao, Tigres del Licey y Toros del Este, hombres que han crecido en el sistema del béisbol organizado y que han capitalizado ese recorrido para asumir los puestos que ahora ostentan.

Estos tres capacitados jóvenes formarán, a partir del 2026, parte de cuerpos técnicos de Grandes Ligas por primera vez en sus respectivas carreras, y a ellos se agregará un cuarto nombre que será anunciado oficialmente en los próximos días.

"De verdad es un orgullo muy satisfactorio que te tomen en cuenta por el trabajo que has hecho, y de paso agradecer a las personas que me han ayudado en el camino", le dijo Leger a Diario Libre sobre el nuevo reto que asumirá.

El dirigente de los Gigantes del Cibao estará en el cuerpo técnico de Will Venable con los Medias Blancas de Chicago a partir de este año, luego de una larga carrera en los circuitos minoritarios con los Mellizos de Minnesota, los Mets de Nueva York y los Cardenales de San Luis.

"Muy contento por mis compañeros también: Gilbert Gómez (Mets), Víctor Estévez (Nacionales) y también Héctor Borg, que va a estar con San Francisco en las Grandes Ligas", agregó.

Leger consideró como "especial" el año para la pelota dominicana, por el crecimiento que han tenido ellos como dirigentes jóvenes dentro del sistema organizado.

Una fuerte tendencia

Estos jóvenes técnicos se suman a un grupo cada vez más robusto de dominicanos que han hecho carrera en MLB y Lidom, entre ellos Manny Acta, Tony Díaz y Rodney Linares, entre otros.

La presencia dominicana en cuerpos técnicos de Grandes Ligas ya no es excepción ni casualidad, y está llamada a crecer en el futuro cercano.

José Leger: liderazgo probado y reacción inmediata

Leger, dirigente de experiencia en LIDOM y figura respetada en el desarrollo de talento, recibió la noticia con entusiasmo, destacando la importancia de la liga dominicana como plataforma para técnicos jóvenes.

Su salto a MLB llega después de consolidarse como un estratega moderno, orientado a la comunicación directa, la analítica aplicada y la construcción de cultura dentro del clubhouse.

Gilbert Gómez: el ascenso de un perfil analítico

Gómez, quien ha trabajado en roles clave en la liga invernal y dentro de estructuras de desarrollo en MLB, representa el perfil del coach moderno: analítico y con capacidad para traducir métricas avanzadas al trabajo diario en el terreno.

Su ascenso al staff de Grandes Ligas era considerado cuestión de tiempo por ejecutivos que valoraban su visión organizacional y su manejo de jugadores jóvenes dentro de su organización de toda la vida, los Mets de Nueva York.

Víctor Estévez: un estratega en crecimiento

Para Estévez, el salto significa la validación a años de trabajo construyendo reputación como un técnico disciplinado, detallista y con capacidad para conectar con peloteros de distintas generaciones.

Su paso por LIDOM ha sido clave para demostrar manejo de situaciones de juego complejo y liderazgo en ambientes de exigencia inmediata.

Después de 14 años en la organización de los Cerveceros de Milwaukee en diversas funciones, llega a los Nacionales de Washington como coach de tercera base y de infielders en el equipo grande.

Lidom como escuela de líderes

El crecimiento de esta nueva camada de coaches confirma que, además de producir peloteros, República Dominicana exporta liderazgo, preparación y visión moderna del juego. Para las organizaciones de MLB, Lidom se ha convertido en un termómetro real del carácter y la capacidad de manejo de sus técnicos jóvenes.

Y con al menos cuatro nuevos nombres dando el salto a MLB para 2026 —uno de ellos aún por anunciar—, la tendencia apunta a que la próxima década verá a más dominicanos dirigiendo o influyendo estratégicamente en el béisbol de Grandes Ligas, fortaleciendo la presencia del país en todos los niveles del juego.