Video| Las Águilas vencen a los Leones y clasifican al round robin semifinal

Corey Joyce conecta doble empujador de dos carreras en el partido ante los Leones del Escogido en el Estadio Cibao. ( FUENTE EXTERNA )

Las Águilas Cibaeñas (28-11) limitaron a la ofensiva de los Leones del Escogido (16-24) a tres imparables en el triunfo 5-0 que les dio la clasificación oficial al round robin semifinal.

El partido se vio interrumpido en más de una ocasión por fallas en las luminarias, pero eso no impidió que el conjunto cibaeño materializara su primera meta en la edición 2025-26 de la pelota invernal dominicana.

Jorge Tavárez (3-1, 1.37 ERA) se adjudicó el triunfo en una labor de cinco entradas en las que permitió dos hits, otorgó una base por bolas y ponchó a uno. La derrota recayó sobre Samuel Reyes (0-1, 2.45 ERA), quien trabajó 1.1 entradas en las que permitió dos hits y una carrera limpia, en sustitución del opener, Wilkin Ramos.

En el noveno episodio, los escarlatas llenaron las almohadillas con un out gracias a tres bases por bolas otorgadas por José Cuas, pero no pudieron capitalizar, y el cerrador Burch Smith (5) se anotó el salvamento al trabajar dos tercios de entrada.

Smith logró el salvamento por haber entrado al juego con la carrera del empate en el círculo de espera, situación que, por regla de anotación, le permitía optar por el rescate.

Como anotaron

Los ganadores abrieron el tercer episodio con un doble de Robert Moore al jardín derecho. Diógenes Almengó entró a lanzar por Reyes, y Ezequiel Durán le pegó un sencillo al central que llevó a Moore al plato con la primera de los aguiluchos.

Sumaron otras dos en el cuarto frente a Iván Armstrong a quien se le embasó Jerar Encarnación un error del campo corto Jonathan Guzmán. Un imparable de Juan Lagares al prado izquierdo movió a Encarnación a la intermedia y ambos corredores anotaron con un batazo de doble mérito del importando Corey Joyce al central.

Los santiagueros agregaron una más en el sexto y otra en el séptimo para ampliar ventaja en el juego.

Los más destacados

Por los Leones, Héctor Rodríguez 4-2; Junior Lake 4-1.

Por las Aguilas, Joyce 4-1 H2 2 CE y Robert Moore 2-1 H2 1 CA.

Próximos partidos

Los Toros del Este estarán de visita en el Estadio Julián Javier para enfrentar a los Gigantes del Cibao a partir de las 7 de la noche .

estarán de visita en el Estadio Julián Javier para enfrentar a los a partir de las . Los Tigres del Licey enfrentarán a las Estrellas Orientales a partir de las 7:30 de la noche en el Estadio Tetelo Vargas .

enfrentarán a las a partir de las 7:30 de la noche en el . Los Leones del Escogido estarán recibieron la visita de las Aguilas en el Estadio Quisqueya a partir de las 7:30 de la noche.