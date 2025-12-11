Los Toros exhiben músculos en Santiago y apalean a las Águilas

Los Toros exhibieron una muestra de la munición pesada que disponen el miércoles en el Estadio Cibao. Bryan de la Cruz despachó cuadrangular y remolcó 4 vueltas, Yairo Muñoz y Rafael Lantigua también jonronearon para coronar el triunfo 12-5 ante las punteras Águilas Cibaeñas.



Los bates bovinos conectaron 13 imparables, 10 de ellos extra bases, y con la labor de Justin Courtney totalizan 14 salidas de calidad para el club.



De La Cruz llegó a 7 cuadrangular y amplia su liderato de empujadas de la liga con 36. También lidera la liga en remolcadas después de 2 outs con 21.



Lantigua fletó jonrón de dos carreras, su tercero, y Muñoz también se unió a la fiesta logrando su primer jonrón de la campaña con el cuadrangular 30 de los Toros de manera colectiva, segundos en este departamento de la liga.



Con la victoria, los Toros (22-17) se mantienen con solos en el segundo lugar con 4.5 juegos de ventaja, ganan su segundo partido consecutivo y se acercan 5-3 en la serie particular ante las Águilas, que se mantienen punteras con marca de 27-11.

Courtney (2-1, 2.57) se apuntó el triunfo tras lanzar cinco sólidas entradas de cuatro hits, dos carreras, una limpia, un boleto y tres ponches. La derrota fue para el abridor aguilucho Huáscar Ynoa (2-1, 2.16) tras permitir cinco hits y dos vueltas en 3.2 entradas.





LAS CARRERAS

Los Toros atacaron temprano con doble productor del joven Juan Brito al jardín derecho, remolcando desde la inicial a Muñoz para picar delante 1-0, en el segundo inning.



Luego, en la tercera entrada, De la Cruz conectó enorme jonrón (7º) entre center-right field, con dos en base, para ampliar la ventaja 4-0.



Un inning después, Muñoz se unió a la fiesta conectando cuadrangular (1º) solitario hacia el prado derecho para aumentar la pizarra 5-0.



En la quinta entrada, Gilberto Celestino inició este episodio con triple al prado derecho y fue empujado con fly de sacrificio de De la Cruz sumar una más y colocar el marcador 6-1.



La estampida taurina continuó en el sexto, con un rally de tres vueltas iniciado por doblete al left field de Muñoz, anotando Jeimer Candelario y después, en esta misma entrada, Lantigua (3º) conectó un largo jonrón dos carreras por todo el jardín izquierdo para ampliar la pizarra 9-2.



Las Águilas anotaron su primera vuelta, cuando en cuarto inning, cuando Leody Taveras abrió con triple y anotó con rodado de Aderlin Rodríguez (5-1). Luego, agregaron otra (6-2) en el quinto por passed ball, hasta que en el séptimo, el importado Robert Moore pegó jonrón de tres carreras para acercarse 9-5.



Para sellar la victoria, en el noveno, Manuel Peña conectó sencillo empujador de dos carreras, e Ismael Alcántara anotó otra por wild pitch para poner el juego 12-5.



Por los Toros, De la Cruz de 2-1, jonrón, tres remolcada, una anotada, dos boletos; Lantigua de 5-2, cuadrangular, dos empujadas, una anotada; Muñoz de 3-2, doble y sencillo, dos impulsadas, tres anotadas; Juan Brito de 3-1, doble, una empujada; Candelario de 4-1, doble, dos anotadas; Ronaldo Hernández de 4-2, una anotada, una base por bolas; Gilberto Celestino de 5-1, triple, una anotada; Manny Peña de 1-1, dos producidas y Francisco Urbáez de 1-1 en su regreso.



Por las Águilas, Robert Moore de 3-1, jonrón, tres remolcadas, una anotada; Ezequiel Durán de 4-2 con doble; Corey Joice de 2-1, dos anotadas y Aderlin Rodríguez produjo una.