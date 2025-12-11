×
Tabla de posiciones Lidom: Licey escala al tercero y Estrellas envían Leones a la cola

Un jonrón de Josh Lester dejó en el terreno a los escarlatas en el Tetelo Vargas

Tabla de posiciones Lidom: Licey escala al tercero y Estrellas envían Leones a la cola
Josh Lester (26) se aproxima al plato luego de conectar su jonrón de dos carreras para darle el triunfo a las Estrellas Orientales 6-4 en 10 entradas sobre los Leones del Escogido, la noche del miércoles 10 de diciembre de 2025. (CORTESÍA ESTRELLAS ORIENTALES)

Los Tigres del Licey derrotaron seis carreras por una a los Gigantes del Cibao para de esa manera empatar con los francomacorisanos en la tercera posición de la tabla.

Ahora Tigres y Gigantes suman 17-21.

Es un salto significativo para los bengaleses que el día 2 de diciembre amanecieron en la última posición con 13-18.

Sergio Alcántara bateó de 2-1 y empujó dos carreras en una ofensiva repartida para los azules que emparejan su récord en casa 10-10 y aseguran un empate en su serie particular contra los cibaeños, la cual dominan 5-2.

Los Tigres se fueron con tres carreras en el segundo y otras tres en el quinto. Sencillo remolcador de Cal Stevenson, Michael de la Cruz se embasó por jugada de selección, lo que decretó la salida del abridor Alberto Pacheco y boleto de Aidan Anderson a Christian Adames con bases llenas  producen las tres primeras azules.

En el quinto, después de dos outs, sencillo de dos carreras de Alcántara contra Tayron Guerrero lideró el rally de las tres anotaciones. Ganó César Valdez (2-0) quien tiró cinco completas de cuatro hits y una carrera. Perdió Pacheco (1-2), quien soportó solo poco más de una entrada.

Toros 12-5 Águilas

En un duelo entre los líderes de la tabla (1ro y 2do), los Toros del Este derrotaron a las Águilas Cibaeñas 12-5 apoyándose en tres jonrones de Bryan de la Cruz, Yairo Muñoz y Rafael Lantigua.

El de De la Cruz vino en el tercero con dos compañeros en circulación para una ventaja 4-0. De la Cruz empujó cuatro vueltas. Los Toros (22-17) se ponen a 5.5 de las Águilas (27-11). Ganó Justin Courtney (1-2). Perdió Huascar Ynoa (2-1).

Es el cuarto partido en el que las Águilas permiten 10 ó más carreras, tres de esas ante los Toros, uno al Licey.

Resultados del martes 10.12.25
EquiposCH
Gigantes14 3
Licey6 5 0
 
Escogido480
Estrellas610

Toros12 132
Águilas57
    
 
Posiciones al día
EquipoJGJPPCTDIF. ULT 10CASARUTA
Águilas27 11 .711 5-5 15-4 12-7
Toros2217 .5645.58-212-9 10-8 
Gigantes1721 .44710.05-5 11-86-13 
Licey1721 .44710.05-510-107-11
Escogido1723 .42511.04-69-108-13
Estrellas1623.41011.5 3-7 8-108-13

       

Con un jonrón y tres vueltas impulsadas, Aderlin Rodríguez capitaneó una ofensiva de nueve hits con lo que las Águilas Cibeñas derrotaron 7-3 a los Gigantes del Cibao, en partido escenificado en el Estadio Cibao de Santiago de los Caballeros.

Los ganadores contaron con la labor monticular de su abridor Abdier Mendoza (3-1), que ganó el encuentro al lanzar cinco entradas y frenó a los Gigantes en tres carreras y cuatro hits. Daniel Mengden (0-1) fue el derrotado al permitir las primeras cuatro carreras amarillas. Burch Smith salvó su cuarto cotejo de la temporada.

Juegos de hoy 11 de diciembre
HoraEquipos Estadio 
7:30 p.m.Escogido vs ÁguilasCibao
7:30 p.m.Gigantes vs Licey Quisqueya
    

Estrellas 6-Leones 4

Josh Lester disparó un jonrón de dos carreras, al primer pitcheo y después de dos outs, en la alta del décimo  para darle el triunfo 6-4 a las Estrellas Orientales que dejaron en el terreno a los Leones del Escogido.

Lester encabezó un rally de tres  vueltas de las Estrellas. Ahora las Estrellas suben al quinto y envían al sótano a los rojos. Ganó Carlos Belén (2-1) y perdió Stephen Nogosek (1-1).
Los Leones venían de ganar por paliza 15 por una a los Tigres la noche anterior.

Amante del deporte en todas sus dimensiones. Confía en que la base del deporte debe de ser desde la escuela. Ha cubierto Juegos Panamericanos y Juegos Centroamericanos y del Caribe.