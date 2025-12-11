Tabla de posiciones Lidom: Licey escala al tercero y Estrellas envían Leones a la cola

Josh Lester (26) se aproxima al plato luego de conectar su jonrón de dos carreras para darle el triunfo a las Estrellas Orientales 6-4 en 10 entradas sobre los Leones del Escogido, la noche del miércoles 10 de diciembre de 2025. ( CORTESÍA ESTRELLAS ORIENTALES )

Los Tigres del Licey derrotaron seis carreras por una a los Gigantes del Cibao para de esa manera empatar con los francomacorisanos en la tercera posición de la tabla.

Ahora Tigres y Gigantes suman 17-21.

Es un salto significativo para los bengaleses que el día 2 de diciembre amanecieron en la última posición con 13-18.

Sergio Alcántara bateó de 2-1 y empujó dos carreras en una ofensiva repartida para los azules que emparejan su récord en casa 10-10 y aseguran un empate en su serie particular contra los cibaeños, la cual dominan 5-2.

Los Tigres se fueron con tres carreras en el segundo y otras tres en el quinto. Sencillo remolcador de Cal Stevenson, Michael de la Cruz se embasó por jugada de selección, lo que decretó la salida del abridor Alberto Pacheco y boleto de Aidan Anderson a Christian Adames con bases llenas producen las tres primeras azules.

En el quinto, después de dos outs, sencillo de dos carreras de Alcántara contra Tayron Guerrero lideró el rally de las tres anotaciones. Ganó César Valdez (2-0) quien tiró cinco completas de cuatro hits y una carrera. Perdió Pacheco (1-2), quien soportó solo poco más de una entrada.

Toros 12-5 Águilas

En un duelo entre los líderes de la tabla (1ro y 2do), los Toros del Este derrotaron a las Águilas Cibaeñas 12-5 apoyándose en tres jonrones de Bryan de la Cruz, Yairo Muñoz y Rafael Lantigua.

El de De la Cruz vino en el tercero con dos compañeros en circulación para una ventaja 4-0. De la Cruz empujó cuatro vueltas. Los Toros (22-17) se ponen a 5.5 de las Águilas (27-11). Ganó Justin Courtney (1-2). Perdió Huascar Ynoa (2-1).

Es el cuarto partido en el que las Águilas permiten 10 ó más carreras, tres de esas ante los Toros, uno al Licey.

Resultados del martes 10.12.25 Equipos C H E Gigantes 1 4 3

Posiciones al día Equipo JG JP PCT DIF. ULT 10 CASA RUTA Águilas 27 11 .711 - 5-5 15-4 12-7

Con un jonrón y tres vueltas impulsadas, Aderlin Rodríguez capitaneó una ofensiva de nueve hits con lo que las Águilas Cibeñas derrotaron 7-3 a los Gigantes del Cibao, en partido escenificado en el Estadio Cibao de Santiago de los Caballeros.

Los ganadores contaron con la labor monticular de su abridor Abdier Mendoza (3-1), que ganó el encuentro al lanzar cinco entradas y frenó a los Gigantes en tres carreras y cuatro hits. Daniel Mengden (0-1) fue el derrotado al permitir las primeras cuatro carreras amarillas. Burch Smith salvó su cuarto cotejo de la temporada.

Juegos de hoy 11 de diciembre Hora Equipos Estadio

Estrellas 6-Leones 4

Josh Lester disparó un jonrón de dos carreras, al primer pitcheo y después de dos outs, en la alta del décimo para darle el triunfo 6-4 a las Estrellas Orientales que dejaron en el terreno a los Leones del Escogido.

Lester encabezó un rally de tres vueltas de las Estrellas. Ahora las Estrellas suben al quinto y envían al sótano a los rojos. Ganó Carlos Belén (2-1) y perdió Stephen Nogosek (1-1).

Los Leones venían de ganar por paliza 15 por una a los Tigres la noche anterior.