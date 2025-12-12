La Academia Otro Nivel inaugurará este sábado la sexta Copa Navideña de béisbol

El torneo se jugará diario después de su inauguración este sábado. ( FUENTE EXTERNA )

La sexta Copa Navideña de béisbol de la Academia Otro Nivel será inaugurada este sábado a las 9 de la mañana en su complejo deportivo ubicado en Arpes IV, en Santo Domingo Este.

La ceremonia de apertura será encabeza por Luis Ramírez, presidente de la institución deportiva, Cristian Pimentel, presidente de la Asociación de Beisbol de la Provincia Santo Domingo y Rosa Pons Núñez, quiénes se dirigirán a los presentes.

Pons Núñez es la presidenta de la fundación Huellas de Apoyo, institución a la que la Liga Otro Nivel dedica la copa. Recibirá un reconocimiento en nombre de la entidad.

En la Copa Navideña participarán más de 300 niños y adolescentes en varias categorías. Competirán hasta el día 20 de este mes.

Los cientos de niños y jóvenes que participarán en el torneo lo harán desde las categorías formativas, como periquitos y pre infantil (5-8 años ), así como en infantil (9-10), juvenil (11-12 y 13-14) y del nivel de la academia (15-16).

"Estaremos jugando corrido todos los días en partidos programados en horarios matutinos y vespertinos en nuestro festival deportivo navideño", comentó. Luis Ramírez.

Destacó que se premiará con trofeos a los equipos que finalicen en las tres primeras posiciones, así como a los jugadores más destacados individualmente.

"También habrá competencias de habilidades en cada categoría, como mejor bateador, corrida de bases, tiro al barril y Derby de jonrones", enfatizó el presidente de Otro Nivel.

Ramírez recordó que la Copa Navideña es la primera actividad de los eventos que realiza la institución a final de cada año, y que cierra con encuentro entre los padres de los atletas y allegados a la liga, culminando con un pasadía dominical que incluye partidos de entre los padres y jugadores aficionados a este deporte.