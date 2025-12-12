Castillo y Celestino encabezan con siete empujadas la victoria de Toros 10-3 sobre Gigantes

Gilberto Celestino bateó de 5-3, anotó una y empujó tres para el triunfo de los Toros del Este 10-3 sobre los Gigantes del Cibao en el Estadio Julián Javier, en San Francisco de Macorís, la noche del viernes 12 de diciembre de 2025. ( CORTESÍA TOROS DEL ESTE )

Los Toros del Este mantienen su ritmo indetenible luego de vencer 10 carreras por tres a los Gigantes del Cibao al ritmo de 13 hits y liderados por Iván Castillo y Gilberto Celestino, responsables de siete remolcadas de los anaranjados.

El equipo romanense, que gana su tercer juego corrido, pone su marca en 23-17, en el segundo puesto detrás de las líderes Águilas Cibaeñas. Además buscan unirse a las rapaces como el segundo equipo con su boleto a la semifinal.

Castillo bateó de 3-3, anotó tres y remolcó cuatro carreras y Celestino bateó de 5-3 con una anotada y tres remolcadas para comandar la victoria.

El panameño Jaime Barría abrió por los Toros para iniciar una labor compartida entre ocho lanzadores, luego de lanzar tres completas de un hit. George Soriano tiró una entrada y un tercio para su primera victoria de la campaña.

Shane Greene (1-2) resistió solo una entrada y dos tercios en las que toleró tres hits, aunque sin ayuda defensiva al permitir cuatro carreras, tres de ellas sucias.

En la alta de la segunda entrada, los Toros desataron un rally que les permitió tomar ventaja temprana de 4-0 ante un Shane Greene que tuvo pocas herramientas para frenar a los romanenses.

Tras dos outs rápidos, Jeimer Candelario encendió la ofensiva al negociar base por bolas y Yairo Muñoz rompió el cero con un doble al jardín central para impulsar la primera del juego y del capítulo.

Ronaldo Hernández se embasó por error del inicialista Deyvison de los Santos, lo que permitió anotar a Muñoz para la segunda vuelta.

Castillo disparó doble al jardín izquierdo para remolcar a Hernández, y Celestino conectó otro doble, esta vez al jardín derecho, impulsando la cuarta carrera del episodio.

Los Toros volvieron al ataque con dos más. Doble de Gilberto Celestino remolcó a Iván Castillo ante Antonio Santos. Después de un out, Bryan de la Cruz siguió con otro doble que impulsó a Celestino para marcar un 6-0.

La séptima llegó en el sexto con Ronaldo Hernández, quien abrió con doble al derecho ante Sam McWilliams y luego anotó por sencillo de Iván Castillo al central.

Los Gigantes marcaron tres en la parte de abajo del sexto. Una ofensiva que comenzó ante José Manuel Fernández. Sencillo de Samad Taylor y boleto a Carlos Jorge prepararon el terreno para que Nomar Mazara impulsara la primera con doble al derecho y dejar corredores en posición anotadora.

Gerson Moreno se hizo cargo del montículo y De los Santos empuja la segunda con rodado por la inicial, seguido de un sencillo de Gary Sánchez al prado central para el 7-3.