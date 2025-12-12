Los Marlins fichan a Christopher Morel por un año

Christopher Morel (derecha), celebra junto a Junior Caminero durante un partido de los Tampa Bay Rays. ( ARCHIVO/ AP )

Los Marlins de Miami acordaron un contrato de un año con el infielder dominicano Christopher Morel le informó una fuente a Christina De Nicola de MLB.com.

Morel, quien fue cambiado por los Cachorros a los Rays durante la Fecha Límite de Cambios del 2024, disputó 154 partidos por Tampa Bay en el 2025, con una línea de bateo de .208/.277/.355, 14 cuadrangulares y 42 carreras impulsadas. El quisqueyano de 26 años no recibió una oferta de contrato de Tampa Bay para el 2026.

Morel firmó con los Chicago Cubs como agente libre internacional en 2015 y progresó en las ligas menores hasta llegar a las Grandes Ligas en 2022.

Hizo su debut con los Cubs el 17 de mayo de ese año, y de inmediato dejó huella al convertirse en uno de los pocos dominicanos en conectar un jonrón en su primer turno al bate en las Grandes Ligas.

Paso a Tampa Bay

Durante su tiempo con los Cubs, Morel demostró su versatilidad al jugar en varias posiciones del cuadro y los jardines, una cualidad que le ha permitido aportar donde sea necesario. Su energía y estilo de juego electrizante generaron expectativas altas desde el inicio de su carrera.

En julio de 2024, Morel fue parte de un cambio importante que lo llevó a los Tampa Bay Rays a cambio de Isaac Paredes. Su desempeño con los Rays fue mixto, con altibajos ofensivos pero con momentos de poder al bate. En la temporada 2025, Morel acumuló estadísticas que reflejan su capacidad de impacto, con 11 jonrones, 33 carreras impulsadas y siete bases robadas.