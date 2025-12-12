Johan Rojas se siente honrado de vestir la chaqueta del Clásico Mundial de Béisbol

Johan Rojas agradece a Albert Pujols la invitación al Clásico Mundial de Béisbol. ( FUENTE EXTERNA )

Es un reconocimiento al trabajo: Johan Rojas es uno de los mencionados para ser parte del roster del equipo dominicano para el Clásico Mundial de Béisbol.

"Primeramente, gracias a Dios por eso. Es un orgullo para mí, es un honor y es un sueño poder participar en un Clásico Mundial", dijo Rojas frente a una batería de periodistas.

El jardinero central de los Gigantes del Cibao estuvo de designado en el juego contra los Tigres del Licey en el Estadio Quisqueya.

La defensa incuestionable del jugador, su velocidad élite y su poder ocasional son parte de las herramientas que rodean a este jugador de cinco pies y 11 pulgadas, miembro de los Filis de Filadelfia.

"Al final del día yo estoy agradecido de poder representar la chaqueta de República Dominicana", dijo el jardinero, nativo de San Francisco de Macorís e inclinado al béisbol desde niño.

Rojas está programado para ir hasta donde lleguen los Gigantes esta temporada, por lo que, de momento, no tiene impedimento por parte de los Filis, además de que para ambas partes sería un ganar-ganar que él juegue en el CMB.

"Es algo que cualquier pelotero desearía, de verdad que muchas gracias a Dios y después a (Albert) Pujols, Nelson Cruz y todas esas personas que estuvieron de acuerdo con que yo pudiera participar".

Rojas no es el clásico jugador de poder y nombre sonoro en Grandes Ligas, pero sí es reconocido por su intensidad en el juego y un fildeo excepcional. Visto de otra manera, no solo con nombre se gana.

El punto es que "al final del día no importa quién vaya, sino levantar una corona", señaló de forma concisa el francomacorisano.