Mark Vientos representará a Nicaragua en el Clásico Mundial de Béisbol

En Mark Vientos, Nicaragua tiene un jugador de Grandes Ligas para Clásico Mundial 2026. ( FUENTE EXTERNA. )

El dirigente Dusty Baker ya tiene a su Grandes Ligas. El viernes por la tarde, Nicaragua anunció que Mark Vientos, tercera base de los Mets, planea jugar con el equipo en el próximo Clásico Mundial de Béisbol en marzo.

Oriundo de Norwalk, Connecticut, Vientos es elegible para la selección nacional por su madre, Katy Wilmore, quien nació en Nicaragua.

También podría haber jugado por Dominicana por su padre, o por Puerto Rico por vía de su abuelo paterno.

Aunque las listas no se finalizarán hasta febrero, esto es una gran ventaja para el equipo nacional, cuya alineación ha necesitado una infusión de ofensiva desde que apareció en el primer Clásico Mundial de Béisbol del país en 2023.

Ese año, la efectividad de 4.91 del equipo estuvo empatada con Italia en el octavo lugar en el torneo, pero su ofensiva registró solo un OPS de .499, el tercero peor en el campo.

Así llegaron al Clásico

Fue una historia que se repitió en el Clasificatorio de Taipei de marzo, que Nicaragua arrasó para terminar primero y avanzar al torneo de 2026.

El cuerpo de lanzadores permitió solo dos carreras limpias en 29 entradas, pero el equipo necesitó victorias consecutivas de 2-1 en entradas extra sobre Sudáfrica y España para lograrlo.

Aunque Vientos tuvo dificultades durante gran parte de la temporada 2025, el infielder ha conectado 44 jonrones en los últimos dos años con un OPS+ de 115 (o sea, un 15 % mejor que el bateador promedio de la liga).

Vientos también traerá consigo experiencia en Grandes Ligas, algo que a la selección nacional le falta. En las eliminatorias, 20 de los 30 jugadores del equipo nunca se habían enfrentado a jugadores de Grandes Ligas, según informó Fernando Rayo de 8 Deportivo.

Vientos se alineará para reemplazar a Baker, el nuevo manager nicaragüense, quien regresa al puesto de mánager por primera vez desde que llegó a la Serie de Campeonato de la Liga Americana con los Astros en 2023.

"Creo que todos los grupos son difíciles", dijo Baker en el día de prensa del Clásico Mundial de Béisbol a principios de esta semana. "Cualquiera puede vencer a cualquiera en cualquier momento. Solo espero preparar a mi equipo para jugar y tratar de dar lo mejor de sí.

Cuando llegas allí, tienes la oportunidad y entrenas, quién sabe cuál será el resultado. Siempre jugué para ganar. Intento preparar a mis equipos para ganar".