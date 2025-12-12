Los problemas físicos comienzan a desmontar figuras del Clásico

Elly de la Cruz jugó desde julio con problemas en un cuádricep de su muslo izquierdo. ( AFP )

Esta semana en las Reuniones de Invierno de Orlando, Terry Francona, dirigente de los Rojos, reveló que, si bien Elly de la Cruz disputó los 162 partidos la pasada campaña, desde finales de julio jugó con un desgarramiento parcial de la parte delantera del muslo izquierdo.

De ahí se explicaría parte de su desplome en la segunda mitad cuando su aporte ofensivo descendió a un -15 % con relación a la liga tras un primer tramo donde estuvo un +38 %. La defensa también sufrió al pasar de +14 outs sobre el torpedero promedio en 2024 a -3 en 2025.

En Cincinnati proyectan administrar mejor el tiempo de juego del torpedero y su salud es el argumento que habrían utilizado para pedirle que se salte el Clásico Mundial de Béisbol de marzo próximo.

Desde los Gigantes, el jefe de operaciones, Buster Posey, tampoco vería con buenos ojos ceder a jugadores como Rafael Devers o Willy Adames, reporta NBC Sports Bay Area.

¿Quién tiene la última palabra?

Con el Clásico Mundial de Béisbol (WBC) programado para marzo de 2026, la conversación sobre la disponibilidad de jugadores vuelve a ocupar un lugar central entre selecciones nacionales, clubes y fanáticos.

La participación de peloteros bajo contrato de MLB está regulada por un complejo conjunto de normas que establece cuándo un club puede prohibir que un jugador represente a su país.

Son reglas que parecen una caja negra. Sin embargo, están delineadas en el acuerdo conjunto entre MLB, sindicato (MLBPA) y la Confederación Mundial de Béisbol y Softbol (WBSC), que determina los escenarios en los que un equipo puede vetar la participación de un pelotero, priorizando la salud y la integridad contractual.

La restricción más común tiene que ver con el estado físico del jugador. Un equipo puede negar permiso si el pelotero terminó la temporada anterior en la lista de lesionados o si presenta una lesión al momento de evaluarse su participación.

En estos casos, el departamento médico del club debe notificar a MLB, que a su vez nombra un panel médico independiente para confirmar el diagnóstico.

Los lanzadores están sujetos a evaluaciones aún más estrictas. MLB puede bloquear su participación si el pitcher excedió ciertos umbrales de carga de trabajo la temporada anterior, si viene de un proceso de rehabilitación incompleto o si existen riesgos claros de fatiga o sobreuso.

El protocolo establece que un club puede pedir la exclusión de un jugador que no haya completado la preparación física mínima.

Sin embargo, las organizaciones no pueden vetar por razones personales, tácticas o contractuales.

Ni negociaciones pendientes, ni procesos de arbitraje, ni simples preferencias pueden impedir la participación de un pelotero sano.

Casos como los de Clayton Kershaw en 2023, quien quedó fuera debido a problemas de seguro médico o Luis Severino en 2017, bloqueado por molestias en el hombro, ilustran cómo estos protocolos funcionan en la práctica. b

Principales razones para vetar

Lista de lesionados extendida: El jugador pasó 60 días o más en la lista de lesionados.

Lesión al final de la temporada: El jugador fue incluido en la lista de lesionados o estaba físicamente incapacitado para jugar en la fecha del último día de agosto, o en cualquiera de los últimos 15 días de la temporada regular.

Incapacidad al final: El jugador estuvo físicamente incapacitado para jugar en dos de los últimos tres partidos de su club.

Cirugía el Día Inaugural: El jugador se sometió a una cirugía desde el Día Inaugural de la temporada anterior.

Falta de póliza de seguro: Si el historial de lesiones del jugador es tan grave o crónico (ejemplo: lesiones recurrentes en el codo o la espalda) que el WBC no puede obtener una póliza de seguro que satisfaga los requisitos del torneo para cubrir el salario en caso de una nueva lesión, el jugador no podrá participar.

Si un jugador no cumple con ninguno de los criterios de lesión mencionados anteriormente, el equipo no puede vetar su participación. En ese caso, la decisión recae totalmente en el jugador.