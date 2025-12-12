Tabla de posiciones Lidom: Águilas 1ro en clasificar; Licey queda solo en tercero

Las Águilas Cibaeñas su avance a la serie semifinal, el primer equipo en Lidom que logra su boleto, luego de vencer a los Leones del Escogido 5-0. ( ANEUDY TAVÁREZ )

El abridor azul Álbert Abreu tiró seis entradas de apenas tres hits, y tres relevistas se combinaron para completar una blanqueada que permitió a los Tigres del Licey vencer 1-0 a los Gigantes del Cibao.

Con el triunfo el Licey (18-21) se queda en el tercer lugar de la tabla de posiciones, mientras que los Gigantes (17-21) descienden a la cuarta y última posición a la clasificación.

Fue la segunda blanqueada del Licey en la temporada, ambas contra los Gigantes, la anterior había sido en San Francisco, el 26 de noviembre.

El abridor azul se enfrascó en un duelo de pitcheo contra, Steven Moyers (0-1), quien cargó con la derrota al permitir la única carrera azul, la cual llegó precisamente por un lanzamiento desviado del lanzador francomacorisano, que permitió a Mel Rojas Jr. anotar la única carrera desde la antesala.

Resultados del jueves 11.12.25 Equipos C H E Gigantes 0 5 0

Las Águilas Cibaeñas (28-11) limitaron a la ofensiva de los Leones del Escogido (16-24) a tres imparables en el triunfo 5-0 que les dio la clasificación oficial a la semifinal round robin.

El partido se vio interrumpido en más de una ocasión por fallas en las luminarias, pero eso no impidió que el conjunto cibaeño materializara su primera meta en la edición 2025-26 de la pelota invernal dominicana.

Posiciones al día Equipo JG JP PCT DIF. ULT 10 CASA RUTA Águilas 28 11 .718 - 5-5 16-4 12-7

Jorge Tavárez (3-1, 1.37 ERA) se adjudicó el triunfo en una labor de cinco entradas en las que permitió dos hits, otorgó una base por bolas y ponchó a uno.

La derrota recayó sobre Samuel Reyes (0-1, 2.45 ERA), quien trabajó 1.1 entradas en las que permitió dos hits y una carrera limpia, en sustitución del opener, Wilkin Ramos.

Ezequiel Durán y Corey Joyce empujaron cada uno dos carreras.

Con su clasificación el equipo cibaeño repite por segundo año corrido en la postemporada, después de quedarse fuera en el 2023. Además ponen aún más en peligro a los Leones, campeones del pasado torneo cuando le restan 10 partidos de la serie regular.

Juegos de hoy 11 de diciembre Hora Equipos Estadio

Con su boleto a la semifinal asegurado ahora persiguen ganar la serie regular del torneo Juan Marichal, la cual sería la primera desde la campaña 2012-13 cuando terminaron con 32-18.