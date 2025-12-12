Licey sale del sótano y se mete en zona de clasificación: ¿Cómo fue esto posible?

Christiian Adames batea .321 y se mantiene entre los líderes de bateo del torneo. ( FUENTE EXTERNA )

Los Tigres del Licey han escalado desde el sótano hasta el tercer lugar y se mantienen en la pelea por la clasificación en los últimos diez días, y muchos se preguntan cómo fue esto posible.

Una de las razones es que, al mantenerse las Águilas Cibaeñas firmes en el primer lugar, con un porcentaje de victorias (PCT) de .718, e incluso ya clasificadas, esto ha permitido que los equipos que están abajo se mantengan pegados en la lucha con récord negativo, pero muy juntos.

A esto también se suma el récord positivo que presenta el Licey en ese período, contrario a lo que ha ocurrido con los Leones y las Estrellas.

Ascenso del Licey en la tabla

Del 1 al 12 de diciembre, la tabla de posiciones del torneo invernal dominicano ha tenido movimientos significativos, marcados por el ascenso del Licey, la caída de Estrellas y Leones, y la firmeza de Águilas y Toros en la cima.

A falta de 10 y 11 partidos (para algunos) para completar el calendario regular de 50 juegos, la lucha por el Round Robin entra en su fase más intensa.

El caso más llamativo es el de los Tigres del Licey, que el 1 de diciembre compartían el sótano con marca de 13–18. Once días después, los azules exhiben récord de 18–21, gracias a un positivo 5–3 en sus últimos ocho compromisos, suficiente para ascender hasta el tercer lugar.

Su repunte los coloca de nuevo en conversación directa por un boleto al Round Robin.

De su lado, los Gigantes, que están detrás del Licey a solo un juego de diferencia y ocupan el cuarto lugar, tuvieron en ese período un récord negativo de 4–5.

Durante esos nueve juegos, los Gigantes se enfrentaron cuatro veces a sus competidores directos, el Licey, pero los azules ganaron tres, y los cibaeños solo uno. Los Tigres ganaron los dos últimos encuentros de forma consecutiva, uno el miércoles y otro el jueves.

Caída de Estrellas y Leones

En contraste, Estrellas Orientales y Leones del Escogido han perdido terreno de manera considerable. Las Estrellas, que iniciaron el mes con 15–18, cayeron a 17–23, jugando para 2–5 en ese tramo. Mientras tanto, los Leones pasaron de 13–18 a 16–24, con marca de 3–6, deslizándose al último puesto y comprometiendo seriamente sus opciones de clasificación.

Dos de esos partidos perdidos por los Leones fueron dejados en el terreno con cuadrangulares: uno de Ronny Mauricio, del Licey, y otro de Josh Lester, de las Estrellas.

Arriba, la tabla se mantiene estable. Las Águilas Cibaeñas, que ya clasificaron, continúan firmes en el primer lugar, mejorando de 23–7 a 28–11, con récord de 5–4 en los últimos juegos. Muy cerca, los Toros del Este han sostenido su solidez, pasando de 16–15 a 22–17, producto de un notable 6–2 durante este período.

Intensificación de la competencia

Con este panorama, los Toros lucen encaminados a asegurar su pase en los próximos encuentros. Detrás, la competencia por los últimos dos cupos se perfila como una batalla cerrada entre Tigres, Gigantes, Estrellas y Leones, todos aún con posibilidades matemáticas, pero con tendencias muy distintas.