El Escogido vuelve a dar señales de vida al vencer a las Águilas

Héctor Rodríguez observa la trayectoría de la pelota al momento de conectar su cuadrangular. ( FUENTE EXTERNA. )

Un rally de tres anotaciones de los Leones del Escogido en el primer episodio les dio una ventaja que no perdieron el resto del camino para vencer este viernes a las Águilas Cibaeñas 7-3 en el estadio Quisqueya Juan Marichal.

Con la victoria, los Leones (17-24) empatan en quinto lugar con las Estrellas Orientales, y están a medio juego del cuarto y último puesto que lleva a los playoffs, que está en poder de los Gigantes del Cibao (17-23). Al caer derrotadas, las Águilas (28-12) que ya están clasificadas, reducen su ventaja a cinco juegos sobre los Toros del Este (23-17).

La primera de las vueltas rojas fue un cuadrangular solitario de Héctor Rodríguez por el jardín derecho, batazo que recorrió 392 pies de distancia a 97.2 millas por hora contra Luis Patiño. A seguidas, Yainer Díaz se embasó por jugada de selección y pasó a segunda con sencillo de Yamaico Navarro al prado derecho. Las bases se llenaron con una transferencia a Franchy Cordero, y otras dos bases por bolas a Eguy Rosario y Jonathan Guzmán sumaron dos más para los locales.

En el cuarto, los santiagueros llenaron las almohadillas ante Travis Lakins, y un elevado de sacrificio de Juan Lagares al bosque derecho remolcó a Aderlin Rodríguez con la primera de los cibaeños, que agregaron una más con indiscutible remolcador de Webster Rivas al central.

En la parte baja, Dervy Ventura abrió con doble al jardín izquierdo contra Devin Smeltzer, anotando con incogible de Junior Lake al central. Sócrates Brito se embasó por jugada de selección, se estafó la intermedia y alcanzó la tercera por error en tiro de Rivas para luego llegar el plato con imparable de Díaz al central.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/13/junior-lake-3-488e5a3d.jpg Lake al momento de robarse su base número 130 en su carrera, en la pelota invernal dominicana. (FUENTE EXTERNA.)

Lake hace historia

En el partido, Junior Lake se convirtió en el quinto jugador en robar 130 bases en series regulares de Lidom.

Los melenudos fabricaron una más en el séptimo y otra más en el octavo para sellar el triunfo que los coloca con marca de 17-24, mientras que las Águilas ahora tienen récord de 28-12.

El lanzador ganador fue Génesis Cabrera (1-0) al tirar un capítulo en blanco, en el que consiguió un ponche. Patiño (0-1) cargó con la derrota al permitir tres carreras en dos tercios de entrada.

Por los escarlatas, Díaz bateó de 5-2, con una producida y una anotada; Rodríguez, de 5-1, con jonrón, una anotada y una empujada; Lake, de 3-1, con una impulsada, una anotada, dos bases por bolas y una base robada, y Brito, de 4-1, con anotada, boleto y base robada. Por los aguiluchos, Aderlin Rodríguez se fue de 5-3, con una producida y una anotada, y Rivas, de 4-1, con una remolcada.

Este sábado, los Leones recibirán a los Gigantes del Cibao en el estadio Quisqueya Juan Marichal, mientras que las Águilas recibirán a las Estrellas Orientales.