Video | Héctor Rodríguez conecta dos triples y los Leones escalan al cuarto puesto

Héctor Rodríguez conecta uno de sus dos triples en la victoria de los Leones del Escogido sober los Gigantes del Cibao en el Estadio Quisqueya Juan Marichal. ( FUENTE EXTERNA )

Héctor Rodríguez conectó dos triples en el triunfo 6-3 de los Leones del Escogido (18-24) sobre los Gigantes del Cibao (17-24) en la continuación de la serie regular de la temporada 2025-26 de la pelota invernal dominicana.

El triunfo escarlata los coloca en la cuarta posición con medio juego de ventaja sobre el conjunto nordestano.

El primer triple de Rodríguez llegó en la parte de abajo de la misma primera entrada ante los pitcheos de Alberto Pacheco para darle inicio a un rally de cuatro carreras que definió el destino del encuentro. En la parte de abajo de la segunda entrada Rodríguez coloca la pelota en el canal del jardín derecho que empujó a Jonathan Guzmán.

El lanzador ganador fue Wilkin Ramos (1-1), quien tiró una entrada en blanco, ponchó a uno y otorgó una base bolas. La derrota fue para Pacheco (1-3) luego de permitir tres carreras en un tercio de inning. Stephen Nogosek (2) se acreditó el salvamento al trabajar la novena entrada en blanco.

Como anotaron

Los melenudos madrugaron con un rally de cuatro anotaciones en la primera entrada, que abrió Rodríguez con un triple frente a Alberto Pacheco para luego anotar con un infield-hit de Junior Lake al campocorto. Un doble de Sócrates Brito al jardín izquierdo movió a la antesala a Lake, quien entró en carrera por elevado de sacrificio de Yainer Díaz al central.

El ataque no cesó. Un triple de Yamaico Navarro a Cristopher Molina al prado derecho empujó a Brito, y un sencillo de José Marmolejos a la misma zona llevó a Navarro a la goma con la cuarta de los locales.

Los capitaleños agregaron una más a la pizarra en el segundo tras otro triple de Rodríguez, esta vez al jardín derecho, que remolcó a Jonathan Guzmán, que se encontraba en la intermedia.

Los francomacorisanos empezaron a descontar con una vuelta en el cuarto y otra en el quinto, aunque los campeones nacionales y del Caribe sumaron la sexta rayita cuando llenaron las bases en el quinto y una base por bolas de Yaqui Rivera a Erik González permitió que Díaz anotase desde tercera.

En el séptimo, un cuadrangular solitario de Gary Sánchez entre los bosques izquierdo y central contra Alex Colomé representó la tercera de los nordestanos.

Los más destacados

Por los Leones, Héctor Rodríguez 4-2 2 H3 1 CA 1 CE; Sócrates Brito 4-3 2 H2 1 CA y Yamaico Navarro 3-2 1 CA 1 CE.

Por los Gigantes, Gary Sánchez 5-1 H4 1 CA 1 CE y Pablo Reyes 5-2 1 CA.

Próximos partidos

Los Toros del Este estarán a partir de las 5 de la tarde de visita en el Estadio Quisqueya Juan Marichal para enfrentar a los Tigres del Licey .

estarán a partir de las 5 de la tarde de visita en el Juan Marichal para enfrentar a los . Los Leones del Escogido viajan a la ciudad de San Francisco de Macorís para enfrentar a partir de las 5 de la tarde a los Gigantes del Cibao.

viajan a la ciudad de para enfrentar a partir de las 5 de la tarde a los del Cibao. Las Estrellas Orientales recibirán la visita de las Aguilas Cibaeñas en el Estadio Tetelo Vargas a partir de las 5 de la tarde.