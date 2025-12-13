Las Estrellas toman un aire y vencen por primera vez a las Águilas Cibaeñas

Las Estrellas Orientales (18-24) vencieron por primera vez a las Águilas Cibaeñas (28-13) en la presente temporada, al imponerse la tarde-noche del sábado en un cerrado partido 3-2, en la continuación del torneo de béisbol otoño-invernal 2025-2026.

Las Estrellas habían sido dominadas por las Águilas en los primeros seis enfrentamientos, a pesar del revés, las Águilas no ceden en la primera posición y, con el boleto asegurado para la serie semifinal.

Con el resultado, las Águilas colocaron su récord en el Estadio Cibao en 16-5 y en la ruta en 12-8.

La victoria fue para Esmil Rogers (3-0), la derrota para Drew Parrish (2-2) y el salvamento para Patrick Weigel.

Por las Águilas abrió en el montículo Parrish, quien trabajó 3.1 entradas, enfrentó a 19 bateadores, permitió siete hits y tres carreras, otorgó dos bases por bolas y ponchó a tres rivales.

Luego relevaron Yoan López (4), Roddery Muñoz (5), José Cuás (6), Jonathan Hernández (7), Richard Rodríguez (8) y Burch Smith (9).

Por las Estrellas inició en el box Rogers, quien lanzó 5.0 episodios, aceptó cuatro imparables, una carrera, otorgó dos boletos y abanicó a cuatro adversarios.

El relevo oriental estuvo a cargo de Gregory Santos (6), Jefry Yan (7) y Patrick Weigel (8).

Como anotaron

Los visitantes madrugaron con una carrera en el primer inning. Raimel Tapia abrió con doble, avanzó a tercera con elevado de Rodolfo Castro y anotó con doble de Miguel Sanó.

La segunda carrera de los verdes llegó en el segundo episodio, producto de tres hits consecutivos de Vidal Bruján, Tapia y Castro.

Los locales descontaron en el segundo, cuando, luego de un out, Alberto Rodríguez pegó doble y Aneudy Tavárez remolcó con sencillo.

Las Estrellas fabricaron otra en el cuarto episodio tras transferencia a Ezequiel Durán, imparable de Bruján que lo movió a la intermedia, avance a la antesala con wild pitch y anotación con sencillo de Tapia.

Las Águilas se acercaron por la mínima en el octavo, con doble de Leody Taveras, quien avanzó a tercera por lanzamiento salvaje y anotó con hit al cuadro de Ezequiel Durán.

Los más destacados

A la ofensiva, Ezequiel Durán tuvo una noche de tres cohetazos; Alberto Rodríguez conectó doble y sencillo; Leody Taveras pegó un doblete; mientras que Steward Berroa, Aneudy Tavárez y Alfredo Reyes ligaron un sencillo cada uno.

Por las Estrellas, Raimel Tapia tuvo una noche de cuatro hits; Vidal Bruján conectó tres sencillos; Miguel Sanó pegó doble y sencillo; y Rodolfo Castro, Josh Lester e Ismael Munguía aportaron un imparable cada uno.

Próximos partidos

Los Toros del Este estarán a partir de las 5 de la tarde de visita en el Estadio Quisqueya Juan Marichal para enfrentar a los Tigres del Licey .

estarán a partir de las 5 de la tarde de visita en el Juan Marichal para enfrentar a los . Los Leones del Escogido viajan a la ciudad de San Francisco de Macorís para enfrentar a partir de las 5 de la tarde a los Gigantes del Cibao.

viajan a la ciudad de para enfrentar a partir de las 5 de la tarde a los Gigantes del Cibao. Las Estrellas Orientales recibirán la visita de las Aguilas Cibaeñas en el Estadio Tetelo Vargas a partir de las 5 de la tarde.