Video | Amed Rosario regresa a los Yankees de Nueva York con un contrato de un año

El dominicano Amed Rosario y los New York Yankees acordaron un contrato de un año por 2.5 millones de dólares para la temporada 2026, con incentivos adicionales que podrían elevar su remuneración, según múltiples fuentes que cubren las negociaciones durante las Winter Meetings de Grandes Ligas.

La firma de Rosario se da después de una primera experiencia positiva en el Bronx tras ser adquirido en la temporada 2025 desde los Washington Nationals, donde promedió .303 de bateo en 16 juegos con los Yankees y volvió a dar señales de su versatilidad ofensiva y defensiva.

Detalles del contrato y rol proyectado

Según reportes de ESPN y el YES Network, el acuerdo es por un año y $2.5 millones, con hasta $250,000 adicionales en incentivos por rendimiento, reforzando la estrategia de los Yankees de mantener piezas probadas que ya conocen el entorno del equipo.

La necesidad de equilibrio contra lanzadores zurdos fue uno de los factores principales para retener a Rosario, un bateador derecho que puede ofrecer alternativas ofensivas en momentos específicos de la temporada.

Un regreso al Bronx con saldo positivo

Los Yankees adquirieron a Rosario el 26 de julio de 2025 en un cambio con los Nationals a cambio del prospecto derecho Clayton Beeter y el jardinero Browm Martínez, en un movimiento que buscaba añadir profundidad al cuadro y balance ofensivo.

Entre Washington y Nueva York en 2025, Rosario bateó combinadamente .276/.309/.436 con seis jonrones y 23 impulsadas en 63 juegos, destacándose especialmente ante lanzadores zurdos con un promedio de .302. Defensivamente, su versatilidad le permitió jugar en tercera base, segunda, campocorto y hasta en los jardines.

Una carrera de recorrido y experiencia

Rosario, de 30 años y oriundo de Santo Domingo, debutó en Grandes Ligas en 2017 con los New York Mets y ha pasado por múltiples franquicias antes de su estancia con los Yankees, incluyendo Indians/Guardians, Dodgers, Rays, Reds y Nationals, consolidándose como un utility con experiencia y ajustes tanto en el infield como en los jardines.

A lo largo de su carrera en Grandes Ligas ha sumado más de 1,000 hits, 69 jonrones y 110 bases robadas, con un promedio vitalicio alrededor de .273 y liderazgo de la Liga Americana en triples en 2022.

Impacto para los Yankees en 2026

Con su retorno al Bronx, Rosario se proyecta como una pieza valiosa desde la banca y como complemento ofensivo derecho en un lineup que ha buscado balance entre zurdos y derechos.

En un roster cargado de talento como Aaron Judge, Trent Grisham y Jasson Domínguez, la versatilidad de Rosario le da a la gerencia y al manager Aaron Boone opciones estratégicas durante toda la temporada.

Este movimiento refleja una filosofía de retener talento probado internamente mientras se busca apuntalar debilidades, especialmente ante lanzadores zurdos, una asignatura pendiente para los Yankees en campañas recientes.