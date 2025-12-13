Video | Jorge Polanco acuerda contrato de dos años y $40 millones con los Mets de Nueva York

Jorge Polanco llegó a un acuerdo de dos años con los Mets de Nueva York ( AFP )

Los New York Mets hicieron oficial un movimiento importante en la agencia libre al acordar con el infielder dominicano Jorge Polanco un contrato de dos años por $40 millones de dólares, con el objetivo de reforzar su ofensiva y dar un salto competitivo tras una temporada de grandes cambios en Queens.

La contratación llega en un momento clave para la franquicia neoyorquina, que ha visto la partida de varias piezas emblemáticas como Pete Alonso y Edwin Díaz en la reciente agencia libre.

Polanco, de 32 años, fue una de las figuras más consistentes en la temporada 2025 con los Seattle Mariners, luego de rechazar una opción de jugador de $6 millones para 2026 y declarar la agencia libre.

Experiencia y versatilidad para un equipo renovado

Polanco llega a Queens con un historial ofensivo sólido y con experiencia defensiva en varias posiciones del cuadro.

En 2025, bateó .265 con 26 jonrones y 78 carreras impulsadas en 138 juegos, destacándose también con actuaciones clave en postemporada, incluyendo dos cuadrangulares en la Serie Divisional y un hit decisivo de 15 entradas que impulsó a Seattle a la Serie de Campeonato de la Liga Americana.

A lo largo de su carrera en Grandes Ligas, dividida entre los Minnesota Twins y los Mariners, Polanco ha acumulado una línea ofensiva de .263 de promedio con 154 cuadrangulares y 570 carreras impulsadas, además de haber sido convocado al Juego de Estrellas en 2019.

Un nuevo rol en el infield de los Mets

Aunque Polanco ha sido tradicionalmente segunda base y campocorto, los Mets proyectan que su rol principal será primera base y bateador designado, posiciones en las que aportará poder y consistencia en la alineación pese a contar con muy poca experiencia previa en la antesala.

Con Polanco en el roster, la alineación titular proyectada incluye también a Marcus Semien en segunda base, Francisco Lindor en el campocorto y Brett Baty en tercera, mientras talentos como Mark Vientos, Ronny Mauricio y Luisangel Acuña compiten por puestos adicionales.

Impacto y expectativas

La firma de Polanco representa una pieza clave en la reconfiguración del roster que lidera el presidente de operaciones de béisbol David Stearns, quien ha enfatizado que el equipo no está en "reconstrucción" sino en "reconfiguración" hacia un club con aspiraciones de postemporada.

Este movimiento se da en un contexto de un mercado muy activo, con agentes libres de alto perfil cambiando de escenarios y equipos como los Mets buscando mantener su estatus competitivo en la División Este de la Liga Nacional.