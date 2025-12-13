Kenley Jansen acuerda con los Tigres de Detroit para reforzar el bullpen

Los Tigres de Detroit reforzaron una de sus principales áreas de necesidad al llegar a un acuerdo con el veterano cerrador Kenley Jansen , quien vestirá el uniforme del conjunto bengalí tras firmar un contrato de un año como agente libre, según informó MLB.com.

Jansen, de 37 años, llega a Detroit luego de una sólida etapa con los Boston Red Sox, en la que volvió a mostrarse como una opción confiable en las entradas finales, aportando experiencia, liderazgo y un historial probado como uno de los relevistas más consistentes de la última década en las Grandes Ligas.

Un cerrador probado para un equipo en ascenso

El derecho curazoleño es uno de los lanzadores más exitosos de su generación. En 2025, con Boston, registró más de 25 salvamentos, mantuvo una efectividad competitiva y limitó considerablemente el daño en situaciones de alta presión, reafirmando su valor en el mercado pese a su veteranía.

A lo largo de su carrera, Jansen acumula más de 400 juegos salvados, cifra que lo coloca entre los mejores cerradores en la historia de MLB, además de haber sido convocado al Juego de Estrellas en cuatro ocasiones y ser pieza clave en múltiples campañas de postemporada con los Los Angeles Dodgers.

Rol definido en el bullpen de Detroit

Según lo expuesto por MLB.com, los Tigres firmaron a Jansen con la intención clara de asignarle el rol de cerrador principal, fortaleciendo un bullpen joven que dio pasos importantes en la pasada temporada, pero que carecía de una figura estable para cerrar partidos ajustados.

La llegada de Jansen permite a Detroit redistribuir funciones en su cuerpo de relevistas y aporta una presencia veterana en un clubhouse que mezcla juventud con aspiraciones reales de competir en la División Central de la Liga Americana.

Producción sostenida y ajustes

Aunque su velocidad ha disminuido con el paso de los años, Jansen ha sabido reinventarse apoyándose en el comando, la ubicación de su cutter —uno de los más reconocibles de la liga— y una mejor lectura de los bateadores.

En las últimas campañas ha mantenido tasas sólidas de ponches y ha reducido el contacto fuerte en momentos críticos.

En 2025, limitó a los bateadores rivales a un promedio por debajo de .200 en situaciones de salvamento, confirmando que sigue siendo una opción confiable cuando el margen de error es mínimo.

Una apuesta estratégica de los Tigres

La firma de Jansen encaja con la filosofía reciente de la gerencia de Detroit: rodear a su núcleo joven de brazos y bates con experiencia comprobada, sin comprometer la flexibilidad futura del roster.

Con un grupo encabezado por figuras emergentes y un cuerpo de lanzadores abridores que ha ganado profundidad, los Tigres apuestan a que la estabilidad en la novena entrada sea una diferencia tangible en partidos cerrados, un aspecto que les costó victorias clave en campañas recientes.