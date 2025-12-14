El veterano lanzador Merrill Kelly regresará con los Arizona Diamondbacks

Merrill Kelly estuvo con los Diamondbacks de Arizona desde 2019 hasta julio de este año. ( ARCHIVO/AP )

Merrill Kelly regresa al desierto, ya que el veterano lanzador derecho acordó un contrato de dos años y $40 millones con los Diamondbacks de Arizona, según informó una fuente a Ken Rosenthal de The Athletic.

El lanzador de 37 años se reúne con los D-Backs tras una temporada de dos meses con los Rangers de Texas. Arizona canjeó a Kelly a Texas por tres prospectos en la fecha límite de canjes de este año.

Registró una efectividad de 4.23, un FIP de 4.18 y un WHIP de 1.25 en 10 aperturas después del canje, pero no pudo ayudar a los Rangers a llegar a los playoffs.

Salvo por su viaje a Arlington el verano pasado, Kelly ha pasado toda su carrera de siete años en la MLB con el uniforme de los D-Backs. Originalmente se unió a los Snakes en 2019 después de una destacada temporada de cuatro años en Corea del Sur.

Registros de su carrera

El nativo de Houston posee una efectividad de por vida de 3.77, un FIP de 3.99 y un WHIP de 1.20, con 911 ponches en 172 aperturas en Grandes Ligas. Kelly fue parte integral del equipo de Arizona que ganó el banderín de la Liga Nacional en 2023 y perdió ante los Rangers en la Serie Mundial.

Kelly ahora será el as de una rotación renovada de los D-Backs en 2026. Zac Gallen, su compañero de toda la vida en el cuerpo técnico de Arizona, sigue siendo agente libre y podría fichar por otro equipo. El equipo fichó al lanzador derecho Michael Soroka por un año durante las reuniones invernales.