Leones regresan en la pizarra para vencer a los Gigantes y afianzarse en cuarto lugar

Jonathan Guzmán fue de los bateadores importantes en la victoria escarlata. ( FUENTE EXTERNA. )

Con un rally de seis carreras en el cuarto episodio, los Leones del Escogido dieron vuelta a la pizarra para vencer este domingo 11-8 a los Gigantes del Cibao en el estadio Julián Javier, de esta ciudad.

El triunfo le permite a los melenudos (19-24) afianzarse en la cuarta posición alejándose a un juego de las Estrellas (18-25) y a uno y medio de los Gigantes (17-25), y colocándose a un juego detrás del Licey (19-22).

Así anotaron

Los nordestanos fabricaron seis anotaciones en la misma primera entrada, cuatro de ellas contra el abridor escarlata Grant Gavin y dos que fueron a la cuenta de Samuel Reyes. Sin embargo, los visitantes fueron descontando desde el segundo episodio con un jonrón solitario de Alexander Canario frente a Daniel Mengden entre los jardines izquierdo y central.

En ese mismo acto, los capitaleños llenaron las bases con dos outs, y una base por bolas a Sócrates Brito provocó que Jonathan Guzmán anotara desde tercera.

En el tercero, los escogidistas volvieron a llenar las bases sin out, y un lanzamiento desviado de Tayron Guerrero permitió que José Marmolejos alcanzar el plato desde tercera. Las almohadillas se volvieron a llenar con base por bolas a Pedro Severino y un rodado de Junior Lake a la inicial llevó a Canario a la goma desde la antesala.

Con el juego 7-4 en el cuarto llegó el rally de seis cuando los Leones llenaron los sacos frente a Hansel Robles, quien fue sustituido por Sam McWilliams, que fue recibido por un imparable de Canario al bosque derecho llevando a Sócrates Brito a la registradora.

Otro incogible de Jonathan Guzmán al central empujó a Luis De los Santos y a Canario.

Dos carreras entraron con un indiscutible remolcador de Pedro Severino al central y un doble de Lake al prado izquierdo empujó a Severino con la décima.

El lanzador ganador fue Carlos Teller (1-0) luego de tirar 1.2 capítulos en blanco. La derrota fue para McWilliams (0-1) al tolerar tres anotaciones en un tercio. Nogosek (3) consiguió el salvamento al presentarse en el noveno sin permitir libertades.

Por el Escogido, Canario bateó de 5-2, con cuadrangular, dos empujadas, tres anotadas, una base por bolas y una base robada; Brito, de 4-2, con una producida, una anotada y dos boletos; Lake, de 5-2, con doble, dos impulsadas, una anotada, una base por bolas y dos bases robadas, y Guzmán, de 6-2, dos remolcadas y dos anotadas.

Por los francomacorisanos, Leury García se fue de 4-1, con cuadrangular, una anotada, una producida y una transferencia, y Deyvison De los Santos, de 4-2, con una empujada, una anotada y un boleto.

Los Leones descansarán este lunes pero tendrán un doble juego con las Águilas Cibaeñas el próximo martes en el estadio Quisqueya.

Mientras que los Gigantes ese mismo día, también tendrán doble cartelera en San Francisco de Macorís, ante los Toros del Este.