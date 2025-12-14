Tabla de posiciones Lidom: Leones suben al cuarto; Águilas y Toros van cómodos

Los compañeros de Eloy Jiménez (74) esperan por él en el plato luego de disparar jonrón de dos carreras con el que anotó Luis Liberato en el triunfo tres por dos sobre los Tigres del Licey el domingo 14 de diciembre de 2025. ( CORTESÍA TOROS DEL ESTE )

Las Águilas Cibaeñas se impusieron 8-2 a las Estrellas Orientales para acercarse más a asegurar la serie regular de la pelota invernal dominicana.

La jornada de este domingo resultó con victorias para todos los equipos visitantes.

Las Águilas (29-13), el primer equipo en clasificar en la temporada, persiguen terminar como líderes absolutos de la regular. De lograrlo sería su primera vez desde la campaña 2012-13.

Jerar Encarnación bateó de 5-3, anotó una y empujó tres y Elih Marrero de 4-1 con dos remolcadas lideraron la ofensiva cibaeña.

Resultados del 14.12.25 Equipos C H E Toros 3 5 1

Ganó Jean Carlos Henríquez (2-0) y perdió Oscar de la Cruz (3-3), responsable de cuatro vueltas permitidas.

Las Águilas fabricaron tres en el tercero para una ventaja 4-2 y de ahí en adelante solo supieron abultar su marcador. Dos más llegaron en el quinto y otras dos en el noveno.

Toros 3-2 Licey

En la capital, los Toros del Este derrotaron 3-2 a los Tigres del Licey para ganar su cuarto corrido en línea. Los romanenses (24-17) se afianzan en la segunda posición del campeonato Juan Marichal y los Tigres (19-22) continúan en el tercer puesto.

Aaron Brooks lanzó seis entradas completas de tres hits y una carrera para emparejar su récord en 3-3.

Shaun Anderson lanzó cinco completas de tres hits y dos carreras, una buena labor, pero no tan suficiente como para llevarse su tercera derrota con solo un triunfo a su favor.

Un jonrón de Eloy Jiménez, con Luis Liberato en circulación ante Anderson, le dio una ventaja temprana de 2-0 a los Toros, segundos en la tabla clasificatoria.

Un sencillo de Gustavo Núñez a primera base remolcó a Esteury Ruiz para descontar por los azules.

Los Toros recuperaron su ventaja en la sexta con un error del antesalista Ronny Mauricio que puso el partido 3-1. Los azules respondieron con una en la séptima por error del shortstop Iván Castillo.

Pero el pitcheo romanense con los brazos de Yohan Ramírez y su cerrador Joe Corbett protegió de forma perfecta la escasa ventaja de los Toros, ante un Licey que vio caer su racha de tres victorias.

Para Corbett, que tuvo un cierre de dos ponches, fue su cuarto salvamento de la temporada.

Posiciones al día Equipo JG JP PCT DIF. ULT 10 CASA RUTA Águilas 29 13 .690 - 5-5 16-5 13-8

Leones 11-8 Gigantes

Junior Lake, Alexander Canario, Jonathan Guzmán y Pedro Severino, remolcaron dos carreras cada uno en ruta a una victoria de los Leones 11-8 sobre los Gigantes del Cibao.

Juegos de hoy 15 de diciembre Hora Equipos Estadio

El Escogido, que sube al cuarto, perdía 7-4 al finalizar el tercer capítulo, pero en la alta del cuarto anotaron seis para una ventaja 10-7. Es su tercer triunfo corrido.

Ganó Carlos Teller (1-0). Salvó Stephen Nogosek (3). Perdió Sam McWilliams (0-1).