Dominicana, Puerto Rico y México renuncian ir a Venezuela para la Serie del Caribe

La Serie del Caribe 2026, prevista para celebrarse del 30 de enero al 7 de febrero en Venezuela, ha entrado en un escenario de incertidumbre luego de que tres de las principales ligas del béisbol invernal del área comunicaran formalmente que no están en condiciones de asistir al evento. Así lo informó la noche del lunes la Confederación de Béisbol Profesional del Caribe (CBPC), tras la celebración de una Asamblea General Extraordinaria en la que participaron sus ligas miembros.

De acuerdo con el comunicado oficial, las ligas de Puerto Rico, República Dominicana y México expresaron que, debido a situaciones externas ajenas a su control, no pueden garantizar su participación en la próxima edición del clásico caribeño. Aunque la CBPC no detalló públicamente la naturaleza específica de esas situaciones, la declaración deja claro que se trata de factores que escapan al ámbito estrictamente deportivo y organizativo de dichas ligas.

El tráfico aéreo entre esos tres países y la tierra de Simón Bolívar está anulado, mientras los Estados Unidos ha colocado un amplio despliegue militar frente a las costas venezolanas.

El mes pasado, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, advirtió que el espacio aéreo sobre Venezuela debía permanecer completamente despejado de cualquier aeronave, en medio de un conflicto que ha incluido el despliegue de fuerzas marítimas estadounidenses en aguas del mar Caribe, cercanas al territorio venezolano.

Se busca alternativa

Ante este panorama, la CBPC informó que continúa evaluando de manera responsable la situación, analizando las distintas alternativas disponibles. Entre esas opciones podrían figurar desde un eventual cambio de sede, un ajuste en el formato del evento o incluso decisiones más drásticas en caso de no lograrse un consenso que garantice la participación de un número representativo de ligas.

Por el momento, la Confederación ha optado por la cautela. Aseguró que mantendrá debidamente informada a la afición y a los medios de comunicación sobre cualquier determinación que se adopte en relación con la Serie del Caribe 2026. Mientras tanto, el futuro inmediato del principal evento del béisbol invernal caribeño permanece abierto, a la espera de definiciones que podrían marcar un precedente importante en la historia del torneo.

La Confederación precisó que la comunicación de estas tres ligas se produjo en un marco de respeto institucional y siguiendo los procedimientos internos establecidos, un aspecto que la CBPC quiso subrayar para evitar interpretaciones de conflicto o ruptura dentro del organismo. En ese sentido, el ente rector del béisbol profesional caribeño dejó constancia de que la posición de Puerto Rico, República Dominicana y México fue recibida de manera formal y responsable.

Al mismo tiempo, la CBPC reconoció la postura de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP), que ha reiterado contar con las condiciones organizativas necesarias para albergar la Serie del Caribe 2026.

Tanto la LVBP como su Comité Organizador han insistido en que el país está preparado, desde el punto de vista logístico y deportivo, para acoger nuevamente el torneo que reúne a los campeones de las ligas invernales del Caribe y países invitados.

En su comunicado, la Confederación también destacó y valoró el trabajo desarrollado por la LVBP y los esfuerzos realizados en la planificación del evento, lo que sugiere que, al menos en el plano organizativo, Venezuela ha cumplido con los requerimientos exigidos para una cita de esta magnitud. No obstante, la eventual ausencia de tres ligas históricas y fundamentales para la Serie del Caribe plantea un desafío mayúsculo para la viabilidad y el atractivo del torneo.