El pelotero Jeremy Peña se compromete con la estrella del fútbol Julia Grosso

Jeremy Peña, campocorto All-Star de los Houston Astros y Jugador Más Valioso de la Serie Mundial 2023, está celebrando un nuevo momento de campeonato fuera del terreno de juego, al anunciar su compromiso con la estrella canadiense del fútbol Julia Grosso.

El infielder de 28 años compartió la noticia a través de una publicación en Instagram el fin de semana confirmando que él y Grosso —mediocampista del Chicago Red Stars y de la Selección Nacional Femenina de Canadá— están comprometidos.

La pareja, que hizo pública su relación por primera vez en una publicación conjunta de Instagram a finales de 2024, se ha dado a conocer por el apoyo mutuo a sus respectivas carreras deportivas.

Peña ha sido visto con frecuencia en los partidos de Grosso, llegando incluso a referirse a sí mismo de forma divertida como "oficialmente un WAG" (esposas y novias de atletas) en un comentario en redes sociales.

La pareja recién comprometida aporta un impresionante historial atlético a la relación. Jeremy Peña es un destacado jugador de Grandes Ligas, reconocido por su papel clave y por haber sido el MVP de la Serie Mundial con los Houston Astros en 2022, consolidándose rápidamente como uno de los mejores campocortos All-Star.

Trayectorias deportivas

De igual manera, Julia Grosso es una figura internacional muy celebrada. Mediocampista sobresaliente en la National Women´s Soccer League (NWSL), aseguró su lugar en la historia deportiva de Canadá al anotar el penal decisivo que le dio la medalla de oro a la selección canadiense femenina en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

Aunque la pareja aún no ha anunciado detalles sobre cuándo y dónde será la boda, muchos fanáticos de los Astros ya están enviando sus mejores deseos a los recién comprometidos.