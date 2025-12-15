Las Águilas fundamentan su éxito en el pitcheo

Burch Smith tiene un PCL de 1.88 en 17 salidas desde el bullpen aguilucho ( FUENTE EXTERNA )

El éxito de las Águilas Cibaeñas en la serie regular de la temporada 2025-26 de la Liga Dominicana de Béisbol no puede explicarse únicamente desde el bateo.

Si bien la ofensiva ha sido constante y oportuna, el pitcheo del conjunto amarillo ha fungido como un sostén fundamental, sustentado en la capacidad de controlar los partidos de principio a fin y de cerrar la puerta cuando el marcador así lo exige.

El cuerpo de lanzadores aguilucho ha marcado el ritmo del circuito, encabezando varios de los principales renglones colectivos, entre ellos las blanqueadas, con cuatro, en una liga en la que apenas se han registrado 13 lechadas en total.

La ofensiva rival apenas le batea para .237 al conjunto cibaeño, el mejor registro del torneo en ese apartado, mientras que el equipo ocupa el segundo puesto en efectividad (3.75), solo por detrás de los Tigres del Licey (3.56), luego de la jornada del lunes.

Esa consistencia desde la lomita ha permitido que el equipo se mantenga en la cima de la tabla y asegurara con antelación su clasificación a la serie semifinal.

La fortaleza del pitcheo se centra en el hermetismo del bullpen, los abridores aguiluchos tienen marca de 8-9, la efectividad es 4.44 y el WHIP es 1.41.

La eficacia del bullpen

En los tramos finales de los partidos, las Águilas han mostrado una eficiencia notable, liderando la liga con 18 juegos salvados, una cifra que refleja disciplina, planificación y ejecución en situaciones de alta presión.

En ese apartado, el trío conformado por Hunter Bigge, Jeurys Familia y Burch Smith ha sido clave. Bigge sumó tres rescates, con un dominio sostenido reflejado en su minúsculo WHIP de 1.13 en ocho presentaciones.

Familia ha conseguido cuatro rescates hasta el momento. Presenta marca de 1-1 y efectividad de 4.15 en 14 salidas; la oposición le batea .291 y registra un WHIP de 1.73.

Smith se ha consolidado como la principal opción para el cierre de los partidos del circuito, con cinco salvamentos en igual número de oportunidades. Ha visto acción en 17 encuentros; la oposición apenas le batea .160 y exhibe un WHIP de 0.91, con foja de 0-1 y efectividad de 1.88.

La combinación de brazos jóvenes, veteranos con recorrido en las Grandes Ligas y roles bien definidos ha permitido a las Águilas manejar ventajas mínimas con confianza. Cada out en la recta final ha sido trabajado con precisión, reduciendo el margen de error y trasladando la presión al rival.

De cara a la semifinal, el pitcheo se perfila como un arma vital para las aspiraciones del conjunto cibaeño de conquistar su corona número 23 en el circuito dominicano.