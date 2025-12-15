Video | Los Toros del Este extienden a cinco su racha de victorias y colocan su número mágico en uno

Yairo Muñoz celebra con sus compañeros luego de conectar el batazo que le dio el triunfo a los Toros del Este ante los Tigres del Licey en el Estadio Francisco A. Micheli. ( FUENTE EXTERNA )

Yairo Muñoz conectó una línea al jardín central que fue capturada por Emilio Bonifacio, pero permitió que Rudy Martin anotara desde la tercera base en la novena entrada, para que los Toros del Este (25-17) vencieran 2-1 a los Tigres del Licey (19-23), en la continuación de la serie regular de la pelota invernal dominicana.

Con el triunfo, los Toros ampliaron a cinco su racha de victorias consecutivas y redujeron a uno su número mágico para asegurar la clasificación a la ronda semifinal, con relación a las Estrellas Orientales y los Gigantes del Cibao.

La victoria correspondió al cerrador de los Toros, Joe Corbett (5-1, 2.08 de efectividad), tras una labor de relevo de una entrada en la que otorgó una base por bolas y ponchó a dos bateadores.

La derrota recayó sobre el también cerrador azul, Jean Carlos Mejía (2-2, 0.81), quien trabajó dos tercios de entrada, permitió dos hits, una carrera limpia y concedió una base por bolas.

Cómo anotaron

Eloy Jiménez (5) conectó cuadrangular por segundo partido consecutivo para abrir el marcador en la segunda entrada ante el abridor azul César Valdez (2-0, 3.68), quien salió sin decisión tras una labor de cinco entradas en las que permitió cuatro imparables y una sola carrera, sin conceder bases por bolas y con un ponche.

Los Tigres igualaron el partido a una carrera por bando en la parte alta de la cuarta entrada, con un sencillo al jardín izquierdo de Michael de la Cruz que remolcó a Francisco Mejía.

Los más destacados

Por los Tigres, Michael de la Cruz 3-2 1 CE; Francisco Mejía 3-1 1 CA, Gustavo Núñez 4-1 y Cristian Adames 4-1.

Por los Toros, Eloy Jiménez 3-2 H4 1 CA 1 CE; Rudy Martin 4-4 1 CA y Jeimer Candelario 2-1.

Próximos partidos

La jornada del martes 16 de diciembre estará compuesta de tres doble juegos.

Los Toros viajan a San Francisco de Macorís para enfrentar a los Gigantes del Cibao a partir de las 4 de la tarde .

a San Francisco de Macorís para enfrentar a los a partir de las . Las Águilas Cibaeñas estarán de visita en el Estadio Quisqueya Juan Marichal para enfrentar a los Leones del Escogido y los Tigres irán a San Pedro de Macorís para enfrentar a las Estrellas Orientales en el Estadio Tetelo Vargas, a partir de la misma hora.