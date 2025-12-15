Adolis García firma con los Filis por un año

Los Filis de Filadelfia han llegado a un acuerdo por un año con el jardinero agente libre Adolis García, según reportó Francys Romero de BeisbolFR.com. El pacto está pendiente de un examen físico.

De acuerdo con el informe, García recibirá un salario garantizado de 10 millones de dólares. El jugador es representado por la agencia Octagon.

García fue dejado libre por los Rangers de Texas el mes pasado. De acuerdo con el colaborador de MLB Trade Rumors, Matt Swartz, estaba proyectado para devengar 12.1 millones de dólares en 2026, su último año de arbitraje salarial.

Texas, en su intento por reducir la nómina y reconfigurar una ofensiva que se había vuelto demasiado agresiva al swing y con bajos porcentajes de embasarse, optó por seguir adelante sin García en lugar de retenerlo a ese precio.

En 2023, García fue una pieza clave de la ofensiva que impulsó a los Rangers a conquistar el primer título de Serie Mundial en la historia de la franquicia. Conectó 39 cuadrangulares y dejó una línea ofensiva de .245/.328/.508, además de una defensa por encima del promedio en el jardín derecho.

Aquella campaña lo convirtió en una de las adquisiciones vía designación para asignación (DFA) más astutas de los últimos años, aunque no terminó de consolidarlo como el pilar ofensivo que muchos anticipaban.

Sus números retrocedieron de forma notable en 2024 (.224/.284/.400) y en 2025 apenas bateó para .227/.271/.394. Con el tiempo, García pasó a simbolizar el enfoque de “todo o nada” que los Rangers buscaban dejar atrás.

García, que cumplirá 33 años en marzo, todavía produce un contacto contundente cuando conecta la pelota, con una velocidad promedio de salida de 92.1 millas por hora y una sólida tasa de batazos fuertes del 46.7%.

Sin embargo, su porcentaje de swings a lanzamientos fuera de la zona se disparó de 29.5% en 2023 a 35.1% en 2025.

Su tasa general de contacto en 2025 estuvo cerca de cinco puntos porcentuales por debajo del promedio de la liga, mientras que su 79.5% de contacto en pitcheos dentro de la zona fue seis puntos inferior al estándar.

Fallar en más de uno de cada cinco lanzamientos en zona no es algo nuevo para García, pero el problema se ha agravado al ampliar el rango de pitcheos a los que decide hacer swing.

Los Filis esperan que García pueda acercarse a su versión de 2023, o al menos producir más cerca de ese nivel que de lo mostrado en 2024 y 2025. Matt Gelb, de The Athletic, reporta que García será el principal jardinero derecho del equipo.

Ese rol pertenecía previamente a Nick Castellanos, a quien Filadelfia ha intentado cambiar durante todo el receso de temporada.

De una forma u otra, la etapa de Castellanos en Filadelfia parece estar llegando a su fin. Si no se concreta un canje, se espera que sea dejado libre.

El veterano, de 33 años (34 en marzo), tiene pendiente un salario de 20 millones de dólares para la próxima temporada, la última de un contrato de cinco años y 100 millones que no ha resultado como esperaban los Filis.

Eso fue especialmente evidente en 2025, cuando Castellanos firmó la peor línea ofensiva de su carrera (.250/.294/.400) y fue valorado por debajo del nivel de reemplazo tanto por FanGraphs como por Baseball-Reference, debido a su pobre producción relativa y a su deficiente defensa en los jardines.

Como mínimo, García representa una mejora defensiva significativa con respecto a Castellanos, quien desde hace tiempo es visto como un jugador más adecuado para desempeñarse exclusivamente como bateador designado.

García ha registrado buenas calificaciones defensivas en todas las temporadas, excepto en 2024. Ese bajón defensivo podría estar relacionado con una lesión en la rodilla sufrida a finales de 2023, cuando ingresó a la lista de lesionados por una distensión en el tendón rotuliano.

Regresó para la postemporada y fue una fuerza ofensiva, pero su velocidad de sprint —según Statcast— cayó a su nivel más bajo en 2024. En 2025 mostró cierta recuperación, aunque sin volver del todo a sus registros anteriores.

Aun así, Statcast señaló que la principal razón del declive defensivo de García en 2024 fue una marcada pérdida de alcance, ya que su brazo se mantuvo por encima del promedio. Ese alcance mejoró considerablemente en 2025.

Es razonable esperar que el ex ganador del Guante de Oro aporte una defensa por encima del promedio, si no de nivel élite.

En comparación con Castellanos, quien terminó la pasada temporada con -11 Carreras Defensivas Salvadas (DRS), el registro de García de +16 en esa misma métrica representa una mejora enorme.

También existe la esperanza de que un cambio de escenario impulse un repunte ofensivo. García trabajará en Filadelfia con el reconocido coach de bateo Kevin Long y estará rodeado de veteranos como Kyle Schwarber, Bryce Harper y Trea Turner.

Además, jugará en un parque más favorable para los bateadores que el Globe Life Field de Texas y contará con un respaldo ofensivo más sólido que el que tuvo en Arlington.

La incorporación de García eleva la nómina de Filadelfia por encima de los 266 millones de dólares, según RosterResource, y empuja las obligaciones proyectadas por impuesto de lujo a más de 297 millones.

Los Filis ya se encontraban en el tercer nivel del impuesto y ahora están a pocos millones de alcanzar el cuarto y último escalón. Pagaran un impuesto del 95% sobre el valor anual del contrato de García, lo que significa que el jugador le costará en realidad alrededor de 19.5 millones de dólares al club.

Esa cifra podría variar si los Filis logran desprenderse de parte del contrato de Castellanos vía cambio o si realizan otros movimientos, aunque todo indica que la gerencia aún no ha terminado de reforzar el plantel.

En la mayoría de los partidos, Filadelfia alineará a García en el jardín derecho y a Brandon Marsh en el izquierdo. El equipo ha explorado opciones para el jardín central, aunque el principal prospecto Justin Crawford está cerca de recibir una oportunidad en Grandes Ligas.

Rojas puede ser cuarto jardinero

Johan Rojas también podría ver acción en el centro si Crawford no está listo; Rojas es un bateador limitado, pero un defensor sobresaliente que todavía conserva una opción de ligas menores.

Puede desempeñarse como cuarto jardinero o como profundidad en Triple A, dependiendo de los movimientos restantes del receso de temporada y del desempeño de Crawford en los entrenamientos primaverales.

Independientemente de cómo se resuelva la situación del jardín central, se espera que la defensa del equipo sea considerablemente mejor en 2026. Además, los indicadores de contacto de García y su historial generan cierto optimismo de que también pueda aportar una mejora tangible a la alineación.

Es una apuesta relativamente costosa por un solo año si se considera el impacto del impuesto de lujo, pero García ofrece un piso defensivo sólido y un techo más alto que la mayoría de los jugadores disponibles en ese rango de precio.