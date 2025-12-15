Los Mets firman al jardinero Cristian Pache con contrato de ligas menores

Los Mets de Nueva York acordaron un contrato de ligas menores con el jardinero Cristian Pache, según reportó Pat Ragazzo de Mets On SI. El jugador recibirá una invitación al campamento de Grandes Ligas como non-roster invitee la próxima primavera. Pache es representado por la agencia MVP Sports Group.

Pache, de 27 años, fue considerado en su momento como uno de los principales prospectos de los jardines durante sus primeros años en la organización de los Bravos de Atlanta, rival divisional de los Mets.

Desde entonces ha sido catalogado como un defensor "plus-plus" en el jardín central: un patrullero con buen alcance, velocidad y poder bruto aceptable, aunque con un bate inconsistente que le ha impedido explotar ese potencial ofensivo con regularidad.

Su pobre ofensiva ha limitado su avance

Precisamente, esa falta de contacto ha frenado su desarrollo. Atlanta lo envió a los Atléticos de Oakland como parte del cambio que llevó al inicialista Matt Olson a los Bravos, y desde entonces ha pasado por las organizaciones de los Filis, Orioles y Marlins.

En ninguno de esos equipos ha logrado establecerse ofensivamente en las Grandes Ligas.

En 610 apariciones al plato en MLB, Pache registra una pobre línea ofensiva de .181/.243/.275, acompañada de una preocupante tasa de ponches del 30.8%. Si bien mantiene sólidas calificaciones defensivas, su producción con el bate no ha sido suficiente ni siquiera para consolidarse como cuarto jardinero.

En las ligas menores altas sus números han sido algo mejores, aunque siguen siendo discretos, especialmente si se considera que ha jugado en entornos favorables para los bateadores. En partes de cinco temporadas en Triple A, Pache presenta una línea de .257/.332/.397.

Durante la temporada 2025 actuó con la principal sucursal de los Diamondbacks de Arizona en Reno, donde bateó .251/.351/.389 en 288 apariciones al plato.

Aunque esas cifras lucen aceptables a simple vista, en un estadio tan amigable para la ofensiva representan un rendimiento aproximadamente un 20% por debajo del promedio de la liga, según el wRC++.

En muchos sentidos, Pache es una versión aún más extrema de Tyrone Taylor, quien ya forma parte del roster de Grandes Ligas de los Mets. Ambos son jardineros centrales derechos, con guantes sólidos y bates cuestionables.

Sin embargo, aunque Pache es mejor defensor, su aporte ofensivo es incluso menor que el de Taylor, quien en 2025 bateó .223/.279/.319 con el conjunto neoyorquino.

Pache no tiene opciones restantes de ligas menores, por lo que, si en algún momento es agregado al roster de Grandes Ligas, deberá mantenerse en el equipo o sería designado para asignación y expuesto a waivers.

Por ahora, brinda a los Mets profundidad y versatilidad en los jardines, aunque las dudas con el bate lo proyectan principalmente como un seguro defensivo en caso de múltiples lesiones a nivel de Grandes Ligas.