Los Angelinos evalúan la posibilidad de que Mike Trout juegue en el jardín central

Aunque los Angelinos movieron a la superestrella Mike Trout del jardín central al derecho la temporada pasada, en un esfuerzo por mantenerlo saludable, el equipo está abierto a que vuelva a patrullar el bosque central en 2026.

Trout disputó 130 juegos, su mayor cantidad desde 2019, cuando ganó su tercer premio al Jugador Más Valioso de la Liga Americana. Sin embargo, solo 22 de esos encuentros los jugó en el prado derecho antes de sufrir una contusión ósea en la rodilla izquierda —previamente operada— al pisar la primera base a finales de abril.

El estelar jugador se perdió exactamente un mes por la lesión, pero nunca regresó a los jardines y fungió únicamente como bateador designado durante el resto de la campaña.

Los Angelinos carecen de un jardinero central titular en su roster, por lo que podrían utilizar una combinación de jugadores como Bryce Teodosio, Jo Adell y el propio Trout, hasta que el prospecto número siete de la organización, el venezolano Nelson Rada, esté listo para las Grandes Ligas.

No obstante, la gerencia también explora el mercado en busca de un guardabosques central, ya sea vía agencia libre o mediante un cambio. El gerente general Perry Minasian afirmó que mantiene abiertas todas las opciones, incluyendo la posibilidad de que Trout vea acción en las tres posiciones de los jardines.

"No descarto nada. Veremos cómo luce el equipo cuando lleguemos a los campamentos, qué tenemos y qué nos da la mejor oportunidad de ganar juegos. Podría estar jugando en el centro, un día en el izquierdo o ser designado. No lo sé", expresó Minasian.

Trout, de 34 años, ha podido completar una temporada baja normal tras recuperarse de la contusión ósea. Minasian destacó que el jugador está entusiasmado con la idea de volver a la defensa, luego de haber sido utilizado como bateador designado en 106 partidos la campaña pasada.

Si Trout puede desempeñarse con mayor frecuencia en los jardines, también permitiría a los Angelinos utilizar más al cubano Jorge Soler como bateador designado, rol que se ajusta mejor a su perfil y es su posición preferida dentro del roster.

Soler tuvo que jugar más a la defensiva de lo habitual y se perdió los últimos 60 juegos de la temporada por una lesión en la espalda, que él atribuye al exceso de trabajo en los jardines.

"Ambos están muy bien, realizando su rutina normal de temporada baja y sintiéndose bien. Cuando Mike está sano, puede jugar en los jardines a un nivel alto. Está motivado para defender. ¿Hasta qué punto lo hará? Eso dependerá de cómo se conforme el roster y también será decisión del mánager Kurt Suzuki", aseguró Minasian.

En el plano ofensivo, Trout también busca recuperar su mejor versión. El once veces convocado al Juego de Estrellas no fue seleccionado al Clásico de Mitad de Temporada el año pasado y dejó una línea ofensiva de .232/.359/.439, con 26 jonrones, 14 dobles y 64 carreras impulsadas.

El contacto fue uno de sus principales problemas, al poncharse en el 32 % de sus apariciones en el plato, la cifra más alta de su carrera, muy por encima de su promedio vitalicio de 23.1 % y del promedio de la liga, de 22.2 %.

No obstante, Trout ajustó su mecánica de swing hacia el final de la temporada y conectó cinco cuadrangulares en sus últimos siete juegos, lo que le devolvió parte de la confianza. Minasian también señaló que el jugador lidió con la presión de alcanzar la marca de 400 jonrones de por vida.

Probabilidad baja

Debido a su historial reciente de lesiones, resulta poco realista pensar que Trout tenga una carga significativa de juegos en el jardín central la próxima temporada, aunque la posibilidad representa una opción adicional para el equipo.

Mientras tanto, los Angelinos continúan monitoreando el mercado de jardineros centrales, aunque la búsqueda de un abridor, refuerzos para el relevo y un jugador que cubra la tercera o la segunda base parecen ser prioridades más inmediatas.

