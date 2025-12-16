Gigantes, guiados por Gary Sánchez, se llenan de optimismo al barrer a Toros en el doble juego

Gary Sánchez, en una imagen del primer partido, remolcó seis carreras en los dos juegos, cuatro en el segundo, ante los Toros del Este este martes en el Estadio Julián Javier. ( FUENTE EXTERNA )

Gary Sánchez disparó jonrón de dos carreras en el primer episodio en un rally de cuatro vueltas y coronó el segundo racimo de su equipo en el octavo capítulo para llevar a los Gigantes del Cibao a derrotar 11-8 a los Toros del Este y así barrer el doble juego que disputaron este martes en el Estadio Julián Javier.

Fue un gran regreso para los Gigantes que en los dos encuentros llegaron perdiendo para reaccionar de forma oportuna. El primer juego lo ganó 8-1.

Sánchez terminó con cuatro carreras remolcadas. Luis García Jr. fue el primero en llevar la pelota fuera del parque con un jonrón también de dos vueltas, antes de que Sánchez hiciera lo mismo.

Los Gigantes llegaron al octavo con una desventaja de ocho carreras por seis, pero fabricaron cinco anotaciones, un carreraje que coronó Sánchez con su sencillo de dos vueltas.

Ahora los francomacorisanos tienen marca de 19-25. En solo dos partidos fabricaron 19 carreras, mientras en su seguidillas de seis derrotas marcaron solo 20.

Luis García Jr., después de un out, disparó un jonrón entre los jardines izquierdo y central con el que impulsó a Pablo Reyes y Gary Sánchez continuó con otro por el prado izquierdo para remolcar a Carlos Franco.

Sin embargo, los Toros respondieron en el cuarto episodio cuando Jeimer Candelario conectó cuadrangular de tres carreras ante el abridor cibaeño Bryan Rodríguez para acercar a los visitantes 4-3.

En la quinta entrada, los Toros le dieron vuelta al marcador con jonrón de dos carreras de Allan Castro contra Antonio Santos para poner el juego 5-4 y Yairo Muñoz, ahora ante el relevista Tayron Guerrero, disparó doble remolcador que impulsó a Bryan de la Cruz para una ventaja 6-4.

La ofensiva taurina volvió a producir en el sexto episodio con jonrón solitario de Bryan Lavastida ante Fernando Abad, ampliando la ventaja a 7-4.

Los Gigantes reaccionaron en la parte baja de la entrada con elevado de sacrificio de Samad Taylor, que permitió anotar a Gary Sánchez.

En el séptimo, los Toros fabricaron otra carrera con doble productor de Juan Brito para colocar el juego 8-5, mientras que los Gigantes descontaron en el cierre del inning con sencillo remolcador de Deyvison de los Santos.