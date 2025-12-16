Gigantes sueñan de nuevo con clasificación al vencer a Toros en el primero de un doble juego

Luis García Jr. empujó dos para el triunfo de los Gigantes del Cibao 8-1 sobre los Toros del Este este martes 16 de diciembre en el Estadio Julián Javier. ( FUENTE EXTERNA )

Los Gigantes del Cibao despertaron sus bates para frenar su racha negativa de seis derrotas al vencer a los Toros del Este ocho carreras por una en el primer partido de doble cartelera que juegan este martes en el Estadio Julián Javier.

Gary Sánchez, Luis García y Samad Taylor remolcaron cada uno dos carreras en un octavo episodio de ocho vueltas para unos Gigantes que también frenaron la racha victoriosa de los Toros que contaba ya por cinco.

Los Toros (25-18) tienen un pie en la semifinal y los Gigantes (18-25) siguen en la última posición, pero a un juego del cuarto puesto, pendiente los resultados de su segundo juego y la jornada completa, en la que todos los equipos juegan dos partidos.

Un jonrón de Yairo Muñoz, ante Steve Moyers, dio ventaja 1-0 a los romanenses en el quinto episodio. El pitcheo de los romanenses se mantuvo intransitable hasta que en el octavo se abrió el camino ofensivo para los cibaeños, que se vuelven a ilusionar con la clasificación.

Deyvison de los Santos abrió el episodio con sencillo al central y fue sustituido por Samad Taylor, quien avanzó a segunda por lanzamiento descontrolado del abridor Justin Courtney.

Tras un ponche, Carlos Peguero recibió base por bolas y dio paso a Julio Carreras como corredor emergente. Ambos ejecutaron un doble robo, colocando hombres en segunda y tercera.

Con las bases congestionadas luego de boleto intencional a Kelvin Gutiérrez, el bateador emergente Carlos Franco negoció base por bolas que remolcó la carrera del empate.

Gary Sánchez, frente al nuevo lanzador Jarlin García, siguió con doble al jardín izquierdo que impulsó dos vueltas más. García Jr., después de dos outs, amplió la ventaja con sencillo productor de otras dos.

Nomar Mazara mantuvo el rally vivo con un doble que dejó corredores en posición anotadora y García fue reemplazado por Valentín Linarez.

Tocó el turno a Taylor quien conectó sencillo al campocorto; un error defensivo permitió anotar dos vueltas más para poner el juego 7-1.

Marco Hernández cerró el rally con doble al jardín derecho que empujó la octava carrera anotada por Taylor.

El ataque incluyó seis imparables, cuatro boletos, dos robos de base y un error defensivo, en una entrada que cambió por completo el rumbo del juego.