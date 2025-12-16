Ha-Seong Kim regresa a los Bravos con contrato de US$20 millones

El infielder Ha-Seong Kim regresa a los Bravos con un contrato de un año. ( FUENTE EXTERNA )

El infielder Ha-Seong Kim regresa a los Bravos con un contrato de un año y US$20 millones. Kim, de 30 años, se convirtió en agente libre tras rechazar una opción del jugador de US$16 millones con los Bravos para la temporada 2026.

Esa opción formaba parte del contrato de dos años que firmó con los Rays como agente libre la temporada muerta pasada, un acuerdo que le garantizaba US$31 millones. Atlanta reclamó a Kim en waivers el 1.º de septiembre.

Fue una campaña frustrante para el oriundo de Bucheon, Corea del Sur, cuyo debut con los Rays se retrasó hasta julio mientras se rehabilitaba de una cirugía realizada en octubre anterior para reparar un desgarro en el labrum del hombro derecho.

Además, jugó con una distensión en la pantorrilla derecha en julio y en dos ocasiones fue colocado en la lista de lesionados por molestias en la espalda.

Limitado a solo 48 juegos en la temporada —24 con Tampa Bay y 24 con Atlanta—, Kim registró una línea ofensiva de .234/.304/.345 (OPS+ de 83), con cinco jonrones. En el aspecto defensivo, acumuló -3 Outs por Encima del Promedio.

Desempeño

La campaña fue una excepción en comparación con su historial previo, especialmente en el plano defensivo. El campocorto se unió a los Padres con un contrato de cuatro años y US$28 millones en diciembre de 2020, tras siete temporadas en la KBO de Corea.

Durante esos cuatro años, Kim bateó para .242/.326/.380 (OPS+ de 99), con 47 cuadrangulares y 78 bases robadas en 540 juegos, además de acumular 23 Outs por Encima del Promedio.

Kim tuvo su mejor temporada en 2023, cuando estableció marcas personales en jonrones (17), bases robadas (38), OPS (.749) y bWAR (5.4), y ganó un Guante de Oro como utility.

Los Padres lo convirtieron en su campocorto titular en 2024, incluso después de haber firmado al shortstop Xander Bogaerts con un contrato de 11 años y US$280 millones en diciembre de 2022.