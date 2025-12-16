Inefi remoza play de la Liga Añeja de San Francisco de Macorís

El coordinador del INEFI en la provincia Duarte, Junior Matrillé, entregó remozado el play de La Liga Añeja, el cual está enclavado dentro del Complejo Deportivo Juan Pablo Duarte, de esta ciudad. ( FUENTE EXTERNA )

El Instituto Nacional de Educación Física (Inefi) entregó formalmente el play de La Liga Añeja, el cual está enclavado dentro del Complejo Deportivo Juan Pablo Duarte, de esta ciudad.

La actividad fue encabezada por el periodista Junior Matrillé, quien representó al director ejecutivo de la institución, Alberto Rodríguez Mella, en compañía del director de la Asociación de Managers Softbolistas de la Provincia Duarte (Asomaproduarte), Hipólito Almonte.

"Por disposición e instrucción de nuestro director ejecutivo, Alberto Rodríguez Mella, hoy estamos entregando esta remozada área deportiva, la cual se vio afectada por las lluvias luego de la celebración de los XI Juegos Escolares Deportivos Nacionales realizados en esta ciudad, con su subsede en Salcedo, La Vega y Nagua", señaló Matrillé.

Resaltó el gran entusiasmo de los niños que frecuentan ese play, cuyo trabajo de remozamiento estuvo a cargo del maestro Rafael Alfredo Sánchez (Felo). "Aquí hoy estamos felices de ver tantos niños que podrán hacer uso del mismo".

Almonte se mostró agradecido

En ese sentido, Almonte agradeció el gesto de desprendimiento de la dirección ejecutiva del INEFI y todo el equipo que le acompaña, por cumplir con su promesa en tiempo récord en la entrega de dicha instalación.

Además de Almonte, también estuvieron presentes Máximo Feliz, quien funge como encargado de la instalación, y los entrenadores de pequeñas ligas, José Luis –Jampa- Marte (Liga María) y José Jiménez (Liga José Jiménez), entre otros representantes de equipos que hacen vida dentro de la planta física.