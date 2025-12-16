Video | Las Águilas vencen a los Leones y llegan a 30 triunfos en la campaña

Alberto Rodríguez agota un turno en el partido entre los Leones del Escogido y las Aguilas Cibaeñas en el Estadio Quisqueya Juan Marichal ( FUENTE EXTERNA )

Las Águilas Cibaeñas (30-13) vencieron 5-2 a los Leones del Escogido (19-25) en el primer partido de la doble jornada pautada para celebrarse este martes en el Estadio Quisqueya Juan Marichal.

Con su triunfo número 30, los líderes de la tabla redujeron a tres su número mágico para asegurarse la primera posición de la serie regular, al sacarles cinco juegos de ventaja a los Toros del Este, que cayeron ante los Gigantes del Cibao en el primer partido de su doble jornada en el Estadio Julián Javier, de San Francisco de Macorís.

Las cuyayas maltrataron el pitcheo escarlata en el séptimo episodio con un rally de cuatro carreras, coronado por un rodado al campocorto del importado Robert Moore, que colocó el partido 5-1, una distancia inalcanzable para los campeones nacionales y del Caribe.

La victoria correspondió a Jhordany Mezquita (3-0, 1.29), quien trabajó un tercio de entrada para cerrar la sexta con el partido empatado a una carrera. La derrota fue para Génesis Cabrera (1-1, 9.64), tras permitir tres carreras limpias en un tercio de entrada, con un hit y dos bases por bolas.

El cerrador aguilucho Burch Smith (6) mantuvo su perfección en seis oportunidades de salvamento al trabajar la novena entrada sin permitir carreras. Permitió un hit, otorgó una base por bolas y ponchó a dos.

Los abridores

Norge Ruiz trabajó cuatro entradas completas por el Escogido y salió sin decisión, tras permitir tres hits, otorgar dos bases por bolas y ponchar a dos.

Por las Águilas, Jorge Tavárez tuvo una buena salida para el dirigente Luis "Pipe" Urueta, al lanzar cinco entradas completas de cuatro hits y una carrera limpia, con dos boletos y dos ponches.

Cómo anotaron

La primera carrera del juego para las Águilas llegó en el quinto episodio, cuando Alfredo Reyes conectó sencillo al jardín central, avanzó hasta tercera por un error en tiro del lanzador en un viraje a primera y anotó gracias a un lanzamiento desviado.

Los Leones reaccionaron de inmediato y empataron en el cierre de la entrada con un cuadrangular solitario de Jonathan Guzmán.

Un rally de cuatro anotaciones en el séptimo capítulo devolvió la ventaja a los aguiluchos (5-1). Tras boletos a Rivas y Reyes, Leody Taveras conectó el imparable que rompió el empate. Con las bases llenas luego de boleto a Ezequiel Durán, Jerar Encarnación y Alberto Rodríguez remolcaron carreras con sencillos consecutivos, mientras que Robert Moore cerró la producción con un rodado por el campocorto que llevó al plato a Durán.

Los locales sumaron una carrera en el octavo episodio frente a Richard Rodríguez, cuando Erik González conectó sencillo y anotó por doble de Yainer Díaz.

Los más destacados

Por los Leones:

Erik González: 4-2, 2 H, 1 CA

Yainer Díaz: 4-2, 2 H, 1 CE

Jonathan Guzmán: 4-2, 1 H4, 1 CA, 1 CE

Por las Águilas:

Alberto Rodríguez: 5-2, 1 CE

Robert Moore: 4-2, 1 H3, 1 CA, 1 CE

Alfredo Reyes: 3-1, 2 CA