Video | José Marmolejos conecta doble y el Escogido divide honores con las Águilas

José Marmolejos conectó doble remolcador de dos carreras en una séptima entrada de cuatro anotaciones para que los Leones del Escogido (20-25) para vencer a las Águilas Cibaeñas (30-14) 8-5 en el segundo partido de la doble jornada del martes en la continuación de la serie regular de la pelota invernal dominicana.

Con el juego igualado a cuatro vueltas y Jean Henríquez lanzando en el séptimo, Sócrates Brito conectó sencillo al jardín derecho y Elier Hernández recibió pelotazo.

Ambos corredores avanzaron con un toque de sacrificio de Yamaico Navarro por tercera para luego anotar con un doble de José Marmolejos a la pared del bosque derecho.

Un lanzamiento desviado de Henríquez movió al corredor a la antesala y cuando bateaba Pedro Severino un pitcheo cerca de su anatomía generó que se vaciaran las bancas y que el receptor de los melenudos fuera expulsado, al igual que el lanzado

Carlos Espinal entró a lanzar y fue recibido por triple de Jimmy Paredes por la raya del prado derecho que remolcó a Marmolejos, y un imparable al jardín derecho por parte de Luis De los Santos llevó a Paredes a la goma.

La victoria fue para Robinson Martínez (1-1) al lanzar una entrada de una carrera y un hit. La derrota recayó sobre Henríquez (2-1), que en 1.1 entradas permitió tres carreras.

Los más destacados

Por los Leones, José Marmolejos 1-1 H2 2 CE 1 CE; Jimmy Paredes 1-1 H3 1 CA 1 CE y Sócrates Brito 5-2 1 CA 1 CE.

Por las Águilas, Robert Moore 4-2 H4 1 CA 3 CE y Steward Berroa 4-2 2 CA 2 BR.

Otras carreras

En el tercer episodio con Luis Patiño en la lomita, Jonathan Guzmán conectó imparable al central, se estafó la segunda y anotó por errores en tiro del receptor Julio E. Rodríguez y el guardabosque Steward Berroa.

Junior Lake fue caminado y se movió a la tercera por incogible de Erik González al bosque derecho, seguido de otro indiscutible por parte de Brito al prado izquierdo que remolcó a Lake y llevó a González a la antesala. Deury Carrasco entró a lanzar y un pitcheo salvaje permitió que González pisara la registradora.

Los visitantes fabricaron dos rayitas en el cuarto frente a Phillips Valdez, una de ellas gracias a un cuadrangular de Robert Moore por el jardín derecho. En el quinto acto, los aguiluchos sumaron una más ante Valdez para empatar las acciones.

En el sexto, los capitaleños aprovecharon tres errores de los cibaeños para tomar el liderato 4-3, pero las Águilas volvieron a igualar la pizarra en el séptimo.

Próximos partidos

Las Estrellas Orientales estarán de visita en el Estadio Quisqueya Juan Marichal para enfrentar a los Tigres del Licey a partir de las 7:30 de la noche.

estarán de visita en el Juan Marichal para enfrentar a los a partir de las 7:30 de la noche. Los Leones del Escogido viajarán a Santiago para enfrentar a las Águilas Cibaeñas a partir de las 7:30 de la noche.

viajarán a para enfrentar a las a partir de las 7:30 de la noche. Los Gigantes del Cibao enfrentarán a los Toros del Este en el Estadio Francisco A. Micheli a partir de la misma hora.



