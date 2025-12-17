Los Ángeles Angels refuerzan su bullpen con las incorporaciones de Romano y Pomeranz

De izquierda a derecha, Jordan Romano y Drew Pomeranz. ( FUENTE EXTERNA )

Los Ángeles Angels realizaron un par de importantes incorporaciones a su bullpen el martes, firmando al lanzador derecho Jordan Romano y al zurdo Drew Pomeranz con contratos de un año. Pomeranz, de 37 años, recibió 4 millones de dólares; Romano, de 32, recibió US$2 millones.

Los Angels contarán con ambos para reforzar un bullpen que registró una efectividad de 4.86 en 2025, la tercera peor en las Grandes Ligas, y que perderá a Reid Detmers, quien pasará a la rotación abridora.

Refuerzo en el bullpen

Idealmente, Romano y Pomeranz se ubicarán detrás de Robert Stephenson y Ben Joyce en el orden de lanzadores, aunque Stephenson (limitado a 12 apariciones en dos años debido a problemas en el codo) y Joyce (cinco apariciones antes de someterse a una cirugía de hombro en 2025) han sufrido varias lesiones últimamente.

Pomeranz, quien originalmente era abridor, lanzó para cinco organizaciones diferentes y lidió con numerosas lesiones entre 2022 y 2024, periodo en el que acumuló solo 20 apariciones en las ligas menores. La temporada 2025 representó un punto de inflexión.

Con los Chicago Cubs, Pomeranz registró una efectividad de 2.17 en 57 apariciones, ponchando a 57 bateadores y otorgando 15 bases por bolas en 49 entradas. Pomeranz limitó a los bateadores zurdos a una línea ofensiva de .176/.238/.203.

Rendimiento de los nuevos lanzadores

Romano fue seleccionado para el Juego de Estrellas en dos ocasiones consecutivas y fue uno de los cerradores más productivos de la liga mientras jugaba con los Toronto Blue Jays entre 2022 y 2023, logrando 72 salvamentos con una efectividad de 2.49.

Sin embargo, entre 2024 y 2025, su efectividad se disparó a 7.83 en 64 juegos.

Pomeranz y, sobre todo, Romano, representan dos apuestas más de los Angels para recuperar el nivel de lanzadores con potencial, sumándose a los abridores Grayson Rodríguez y Alek Manoah, adquiridos durante la temporada baja.

El gerente general de los Angels, Perry Minasian, ha expresado abiertamente su deseo de incorporar a otro abridor, pero el equipo también tiene necesidades en el jardín central y en la tercera base.