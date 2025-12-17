En México hay tres candidatos que quieren la Serie del Caribe de 2026

El Estadio Panamericano de Guadalajara ya acogió el torneo en 2018. ( FUENTE EXTERNA )

La Confederación de Béisbol Profesional del Caribe (CBPC) busca una salida de emergencia para la edición de 2026 de la Serie del Caribe tras la renuncia de Puerto Rico, México y República Dominicana de asistir y ya hay tres ciudades mexicanas dispuestas a albergar la sede.

Guadalajara se ha posicionado como la opción más sólida para recibir el evento.

Salvador Escobar, presidente de la Liga de México, señaló a medios locales que su país tiene la infraestructura necesaria para asumir el reto. La propuesta principal apunta al Estadio Panamericano, que ya organizó el torneo en 2018.

Pero Guadalajara no es la única mexicana dispuesta. El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, expresó el miércoles que Guasave y Los Mochis están preparados para ser sedes del torneo caribeño, voz a la que se agregó Estrella Palacios, alcaldesa de Mazatlán.

"Aquí tenemos infraestructura en cualquiera de nuestras sedes; Guasave, que nunca ha sido, ojalá fuera, o Los Mochis. No me gustaría hablar de una oferta de oportunidad, pero somos parte del circuito y estamos en posibilidades", declaró Rocha Moya en un acto público, reportó la emisora Los Noticieristas.

En una etapa temprana

Asimismo, el mandatario aclaró que aún no hay acercamiento con la Confederación del Caribe para un posible cambio de sede, pues habrá que esperar a que se resuelva la situación entre los directivos.

"No estaría proponiendo (sede), no sabría, primero habría que ver qué resuelven al respecto, no quisiera adelantar cosas, porque no nos han entrevistado para el caso y todavía no sabemos si alguno de los sinaloenses va a ir a la serie del caribe", agregó.

CBPC informó que las tres ligas coincidieron en señalar que no existen las condiciones necesarias para que el evento se lleve a cabo en territorio venezolano, tomando en cuenta la situación política y militar que atraviesa el país, en el marco del conflicto con los Estados Unidos.

Se espera que la CBPC anuncie la decisión definitiva en los próximos días para confirmar si el torneo mantiene su fecha del 30 de enero al 7 de febrero de 2026.

De acuerdo con un comunicado oficial, dicha notificación se realizó durante una Asamblea General Extraordinaria de la CBPC, en la cual las ligas mencionadas expusieron que, debido a situaciones externas ajenas a su control, no se encuentran en condiciones de participar en la edición 2026 del clásico caribeño. La Confederación subrayó que la comunicación se dio dentro de un marco de respeto institucional y conforme a los procedimientos internos establecidos.

Un cambio de sede permitiría que los países que declinaron vuelvan a la competencia, evitando que el certamen quede limitado solo a Venezuela, Japón, Cuba y Panamá.