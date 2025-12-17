Gobernadora Hochul, Rivera,Tavárez y Tallaj llevan magia de la navidad a niños latinos

La gobernadora del estado de Nueva York, Katy Hochul, los exlanzadores relevistas de la MLB, Mariano Rivera y Julián Tavárez, acompañaron al doctor Ramón Tallaj, en la tradicional entrega de juguetes a los niños en Navidad a nombre de SOMOS Community Care. ( FUENTE EXTERNA )

La gobernadora del estado de Nueva York, Kathy Hochul y los exlanzadores de las Grandes Ligas, Mariano Rivera y Julián Tavárez, se unieron al cronograma de actividades del doctor Ramón Tallaj, a nombre de SOMOS Community Care.

El proceso busca garantizar unas navidades felices y en paz a los niños y niñas estudiantes en el sector Washington Heights, en Manhattan, así como a los del programa de béisbol de la Fundación Dominicana de Deportes en Nueva York Inc., con la entrega de más de 2,000 juguetes.

La gobernadora y los expeloteros compartieron con los pequeños del sector del Alto Manhattan, quienes se concentraron en el United Palace, para recibir los regalos.

“Aquí estamos con todo el amor, en nombre de SOMOS Community Care, cumpliendo el sueño de entregarle a nuestros pequeños su regalo del Niño Jesús. Estamos super felices de llenarlos de alegría”, expresó el doctor Tallaj quien estaba acompañado de su esposa Inés Hernández y algunos de sus hijos.

La gobernadora Hochul dijo que está convencida que entre más se asegure que las niñas y niños tengan infancias felices, se tendrán ciudadanas y ciudadanos de bien.

“Me entusiasma volver a participar de esta acción, la cual es posible gracias a las valiosas organización y aportación de SOMOS Community Care que dirige nuestro amigo, el doctor Ramón Tallaj, que por 25 años consecutivos dirige esta misión que genera alegría a los niños latinos en Nueva York, llevándoles estos presentes con mucho cariño”, dijo Mariano Rivera.

“Este es un día muy especial, somos afortunados de poder estar aquí con las niñas y niños de Washington Heights, recibiendo estos regalos”, expresó Julián Tavárez.

La celebración

En esta convivencia, que lució un escenario de navidad y elementos de decoración a gran escala, los presentes compartieron en una tarde de música navideña y mucha alegría para los niños con personajes alusivos al espíritu navideño, Santa Claus y demás, junto a los voluntarios.