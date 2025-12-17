Las Estrellas atropellan a un Licey que roza el abismo

Jorge Mateo culmina el swing con el que disparó un cuadrangular ante el Licey, el miércoles. ( FUENTE EXTERNA )

Las Estrellas han encontrado en un Licey en caída libre a su pie de amigo para salir del sótano hasta depender de sí mismo para llegar hasta el round robin. Y el miércoles en el Quisqueya los petromacorisanos no desaprovecharon la oportunidad, castigaron desde temprano y remataron el partido antes de llegar a la mitad.

Los paquidermos extendieron a tres su racha de triunfos al superar, por tercera ocasión en apenas dos días, a los Tigres del Licey, por 10-2. Jorge Mateo bateó cuatro imparables, incluido un cuadrangular, en cuatro turnos con cuatro carreras remolcadas y dos anotadas.

También brillaron a la ofensiva el receptor Francisco Peña, quien empujó dos carreras producto de un doble, y el nicaragüense Ismael Munguía, que bateó de 3-3 con tres carreras anotadas.

El triunfo les permite a las Estrellas continuar en la tercera posición del torneo con marca de 21-25, junto a los Leones del Escogido, que este miércoles también superó a las Águilas Cibaeñas 8-5 en el Estadio Cibao de Santiago. En tanto, para los Tigres (19-26) fue su quinto revés en línea y que los mantiene en el último puesto de la tabla de posiciones.

Ganó Esmil Rogers (4-0), abridor verde, y de paso fue su triunfo número 26 por su paso por Lidom. Se trató de su primera victoria de por vida ante el Licey desde que llegó a las filas de los Toros del Este. La derrota fue para Albert Abreu (2-5).

Por las Estrellas inició en el montículo Rogers, quien lanzó cinco entradas de tres hits, dos carreras, dos boletos y dos ponches. Fue sustituido por Zac Kristofak (6), Junior Santos (7), Jhan Mariñez (8) y Patrick Weigel (9).

En tanto, por los Tigres abrió Abreu, con actuación de dos episodios y dos tercios de cuatro imparables, seis carreras, dos transferencias y dos ponches. Fue reemplazado por Andrew Pérez (3), Miguel Díaz (4), Jonathan Aro (5), Carlos Contreras (5), Ofreidy Gómez (7), Yunior Marte (8) y Michael Feliz (9).

Las carreras

La primera carrera del partido llegó por parte de las Estrellas en la parte alta de la segunda entrada por sencillo de Mateo.

En el tercer episodio, los verdes lograron un rally de cinco vueltas, una por rodado de Rodolfo Castro y en la jugada el corredor avanzó hasta la segunda por error en tiro de Gustavo Núñez, lo que aprovechó Raimel Tapia para anotar; otra más por lanzamiento desviado del relevista Andrew Pérez y dos más por doble de Francisco Peña.

En la parte alta de la quinta entrada, los Tigres lograron sus dos primeras carreras por jonrón de Domingo Leyva por el prado derecho. En ese episodio, las Estrellas volvieron al ataque con dos carreras más por cuadrangular de Jorge Mateo por el jardín izquierdo.

En el sexto, los visitantes marcaron su novena vuelta por sencillo de Jorge Mateo. En el noveno, los de San Pedro de Macorís agregaron su décima carrera por batazo para doble matanzas de Josh Lester, pero en la jugada Magneuris Sierra anotó desde la tercera.