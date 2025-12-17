Video | Nomar Mazara la saca del parque y los Gigantes vencen a los Toros

Nomar Mazara conectó cuadrangular solitario en la parte de arriba de la octava entrada ante los pitcheos de Yaramil Hiraldo y los Gigantes del Cibao (20-25) vencieron 2-1 a los Toros del Este (25-20) en partido celebrado en el Estadio Francisco A. Micheli de La Romana.

Los Gigantes abrieron el marcador en la parte alta de la quinta entrada con cuadrangular solitario del jardinero Johan Rojas y Tres Barrera lo empató a una vuelta por bando en la parte de abajo de la sexta.

La victoria correspondió a Yovanny Cruz (3-0, 0.64 ERA) en labor de relevo de una entrada en la que otorgó dos bases por bolas y ponchó a un bateador, la derrota recayó sobre Hiraldo (0-1, 1.50 ERA) luego de una labor de una entrada en la que permitió dos hits y una carrera limpia, no otorgó bases y ponchó a dos. Anderson Pilar (6) se adjudicó el salvamento al otorgar una base y ponchar a uno en una entrada de labor.

Los más destacados

Por los Gigantes, Mazara 4-2 H4 1 CA 1 CE; Carreras 3-1 H4 1 CA 1 CE y Luis García Jr. 3-1.

Por los Toros, Barrera 3-1 H4 1 CA 1 CE; Luis Liberato 3-1 y Juan Brito 4-1.

Próximos partidos

La pelota dominicana regresa con tres partidos el próximo viernes 19 de diciembre.

Los Toros del Este estarán de visita en el Estadio Quisqueya para enfrentar a los Leones del Escogido 6:15 de la tarde.

estarán de visita en el para enfrentar a los 6:15 de la tarde. Los Tigres del Licey viajan a Santiago para enfrentar a las Aguilas Cibaeñas a partir de las 7:30 de la noche.

viajan a para enfrentar a las Aguilas Cibaeñas a partir de las 7:30 de la noche. Las Estrellas Orientales recibirán la visita de los Gigantes del Cibao en el Tetelo Vargas a partir de las 7:30 de la noche.

recibirán la visita de los en el a partir de las 7:30 de la noche.