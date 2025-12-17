Perdomo emerge como el titular del campo corto del Clásico ante bajas y dudas

Geraldo Perdomo jugó en 2025 su mejor temporada desde que llegó a la Gran Carpa. ( AFP )

El "dolor de cabeza agradable" que Nelson Cruz tendría en el campo corto del equipo dominicano comienza a aliviarse y Geraldo Perdomo emerge como el candidato para adueñarse de la titularidad y jugar la mayor parte del Clásico Mundial de Béisbol de 2026.

En la temporada 2025, de los ocho mejores torpederos medidos por victorias sobre jugador reemplazo (WAR) en la versión de FanGraphs hubo cuatro quisqueyanos: Perdomo fue el segundo mejor con 7.1 del grupo, solo detrás de Bobby Witt Jr. (8.0). En el escalafón también quedaron Jeremy Peña de quinto (5.7), Elly de la Cruz fue séptimo (4.3) y Willy Adames octavo (4.0).

Otto López ancló en el puesto 21 con 2.3, pero jugará por Canadá. A la fecha, de ese cuarteto el único que da seguridad de estar disponible para Albert Pujols es Perdomo.

Interrogantes

En Cincinnati han pedido a De la Cruz que se ausente del evento de marzo de 2026 tras sufrir un desgarre en el muslo izquierdo que le afectó durante la segunda mitad de 2025.

En Houston, los Astros tienen el argumento técnico de que Peña estuvo en la lista de lesionados desde el 21 de septiembre y culminó la campaña allí, a causa de una distensión en su oblicuo izquierdo.

Pujols dijo en una intervención reciente que espera que Peña esté en el equipo nacional, pero los Astros disponen de suficiente evidencia como para ordenarle que no juegue, tras un curso donde se perdió 37 partidos entre algodones.

El más reciente en sumarse a la lista de interrogantes es Adames. El santiaguero pasó el domingo por el estadio Quisqueya junto al nuevo dirigente de los Gigantes, Tony Vitello, y al ser abordado en la cadena del Licey dejó claro que no había nada definido.

"Nelson (Cruz, el gerente) y yo tuvimos una conversación, pero hasta ahora no se sabe que es lo que es lo que va a pasar ahí", dijo Adames, quien ya estuvo en el equipo nacional en 2023. ¿Pero tú te estás poniendo ready para eso? preguntó el comentarista Alex Luna. "Uno siempre tiene que estar ready. Vamos a ver qué pasa, tú sabe, uno nunca puede decir que no ni que sí porque al final del día uno no tiene la decisión final".

Adames dejó claro que ya ha comenzado el trabajo de preparación, incluyendo en el bateo y que le gustaría jugar con los Tigres en la Lidom como.

NBC Bay Area reportó la semana pasada que la gerencia del equipo no veía con buenos ojos la participación de Adames ni de Rafael Devers en el Clásico.

Perdomo viene de agotar su mejor temporada desde que en 2020 debutó en la Gran Carpa con los Diamondbacks de Arizona. Fue convocado al Juego de Estrellas, ganó el Bate de Plata y su aporte ofensivo tuvo un valor de 56.6 millones de dólares, el mayor entre los peloteros dominicanos. b