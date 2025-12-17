Tabla de posiciones Lidom: Estrellas suben al tercero y Licey se va a la última posición

El nicaragüense Ismael Munguía, de las Estrellas Orientales, celebra tras recibir base por bolas del lanzador de los Tigres del Licey, Jean Carlos Mejía, que produjo la carrera del triunfo 4-3 en el segundo partido de la doble jornada, barrida por los verdes el martes 16 de diciembre de 2025, en el Estadio Tetelo Vargas. ( CORTESÍA ESTRELLAS ORIENTALES )

La triple doble cartelera del martes vio a las Águilas Cibaeñas alcanzar las 30 victorias, a los Gigantes y Estrellas envalentonarse de como anfitriones y revivir sus aspiraciones con barrida sobre Toros y Licey , respectivamente.

La jornada mandó a los bengaleses al quinto lugar empatados con los potros, vio a los verdes entrar a la zona de postemporada y la tropa romanenses no pudo sentenciar su vuelta al round robin tras cuatro años fuera con su doble revés en la ciudad del Jaya, en ambos casos viendo al dueño de casa darle vuelta al marcador.

En tanto que el Escogido logró una división de honores con la tropa santiaguera y queda igualado en el tercer lugar con los paquidermos, los grandes ganadores de la emocionante fecha.

La fase regular del torneo que está dedicado a Juan Marichal finaliza el próximo día 23 y promete un final de película para definir los playoffs.



Resultados del 16.12.25 Juego Equipos C H E 1 Toros 1 3 2

Gigantes barren a Toros

En el Julián Javier, los Gigantes se impusieron en el primer encuentro por 8-1, un resultado que no dice lo cerrado que fue el desafío en las primeras ocho entradas donde Justin Courtney limitó a los locales a dos hits y una vuelta en 7.1 capítulos.

Gary Sánchez bateó un doblete productor de dos vueltas en ese octavo clave para los anfitriones.

A segunda hora, los nordestanos caían 8-6 al llegar al octavo episodio cuando Juan Brito disparó doblete remolcador y Carlos Peguero también ligó imparable productor en una entrada de cinco vueltas que le dio el triunfo 11-8.

Posiciones al día Equipo JG JP PCT DIF. ULT 10 CASA RUTA Águilas 30 14 .682 - 5-5 16-5 14-9

Estrellas ganan al Licey: dos veces

En San Pedro de Macorís, los verdes se impusieron en el primer choque por 4-2 gracias al bateo oportuno del nicaragüense Ismael Munguía, que remolcó dos vueltas.

En el segundo encuentro fue necesario remontar para llevar el choque a entradas extras para que la novena paquiderma completara la barrida.

Con el desafío empatado a cuatro vueltas, tras los Tigres llenar las bases sin out y no anotar, los petromacorisano no fallaron.

Munguía negoció boleto con las bases llenas ante Jean Carlos Mejía para que los de la serie 23 dejaran en el terreno a los felinos con triunfo 4-3.

Juegos de hoy 17 de diciembre Hora Equipos vs Estadio

División en el Quisqueya

A primera hora en la capital, Leody Taveras rompió en el empate a una en el séptimo con hit y las Águilas fabricaron cuatro vueltas para imponerse 5-1 a los escarlatas. Fue el triunfo 30 del curso para el equipo que dirige Luis Urueta.

En el segundo choque, José Marmolejos-Díaz despachó un doblete productor de dos vueltas que rompió el empate y el Escogido se impuso por 8-4 al conjunto amarillo.