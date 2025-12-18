Pura coincidencia: en los últimos años los Mets han firmado seis jugadores de los Yankees

El relevista derecho Luke Weaver (izq.), el jardinero Juan Soto (centro) y el lanzador Devin Williams (der.) forman parte del grupo de figuras que han pasado de los Yankees a los Mets desde 2023. ( FUENTE EXTERNA )

Los Mets de Nueva York continúan reforzando su roster con talento procedente de los Yankees, su rival de ciudad, al acordar un contrato de dos años y 22 millones de dólares con el relevista derecho Luke Weaver, según informó una fuente a ESPN.

El movimiento consolida una tendencia que se ha repetido desde 2023, con varias figuras que han cruzado el Bronx hacia Queens.

Weaver, de 32 años, se une a Devin Williams como los lanzadores más recientes que pasan de los Yankees a los Mets en esta temporada muerta. Ambos apuntalan un bullpen que perdió a su cerrador estelar, Edwin Díaz, quien firmó con los Dodgers de Los Ángeles.

Seleccionado en la primera ronda del draft de 2014, Weaver encontró estabilidad como relevista con los Yankees tras no consolidarse como abridor en sus primeros años en las Grandes Ligas. En las temporadas 2024 y 2025 registró una efectividad de 3.21 en 126 apariciones desde el bullpen. Antes de ese tramo, acumulaba una efectividad de 5.14 en 144 juegos, incluidos 106 como abridor, con seis organizaciones.

Los Yankees reclamaron a Weaver de waivers en septiembre de 2023 desde los Marineros de Seattle. Luego de tres aperturas sólidas en un cierre de campaña sin opciones de postemporada, el derecho firmó un contrato de un año y dos millones de dólares para 2024, con una opción del club para 2025.

En su nuevo rol fue utilizado como relevista de múltiples entradas, preparador y cerrador durante la carrera de los Yankees a la Serie Mundial.

En 2025, Weaver sustituyó a Williams como cerrador a inicios de temporada, pero una lesión en el muslo derecho en junio lo sacó tres semanas y marcó un punto de inflexión. Antes de la lesión, tenía una efectividad de 1.05 en 24 salidas. Tras su regreso, permitió carreras con mayor frecuencia y cerró la fase regular con 5.31 en 40 apariciones.

En la postemporada, permitió cinco carreras sin retirar un out en sus dos primeras presentaciones de la Serie Divisional de la Liga Americana ante Toronto.

En Queens, Williams está proyectado como el cerrador principal. El derecho firmó el mes pasado un contrato de tres años y 51 millones de dólares con los Mets, tras una sola temporada con los Yankees.

Otros de los Yankees a Los Mets

Weaver y Williams se suman a una lista de nombres que han pasado de los Yankees a los Mets desde 2023. Entre ellos figuran el jardinero Juan Soto, quien llegó a Queens como agente libre tras su paso por el Bronx; el lanzador derecho Clay Holmes, firmado por tres temporadas; y Carlos Mendoza, quien asumió como mánager de los Mets luego de formar parte del cuerpo técnico de los Yankees.

En ese mismo período también estuvo el caso del abridor Luis Severino, quien firmó con los Mets tras finalizar su ciclo con los Yankees al cierre de 2023, y el receptor Luis Torrens, adquirido en 2024 mediante un canje menor.

Además del acuerdo con Weaver, los Mets reclamaron al derecho Cooper Criswell desde waivers de los Medias Rojas de Boston para profundidad como abridor y opción adicional en el bullpen.