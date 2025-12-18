Entre RD$1,500 y RD$7,400 para ver a Detroit vs RD en el Quisqueya previo al Clásico

El partido del 3 de marzo será a las 7pm y el partido del 4 de marzo será a las 3pm. ( NEAL CRUZ/DIARIO LIBRE )

Desde las 10:00 de la mañana de este jueves están a la venta las boletas para el esperado partido entre los Detroit Tigers y la selección de República Dominicana, un encuentro que reunirá talento de Grandes Ligas y figuras del béisbol dominicano.

Los precios de las entradas fueron anunciados por los organizadores, con opciones para todo tipo de fanáticos:

Palcos A grand stand RD$7,400.00

RD$7,400.00 Palcos A ext RD$6,500.00

RD$6,500.00 Palcos AA grand stand RD$4,750.00

RD$4,750.00 Preferencias RD$3,500.00

RD$3,500.00 Palcos AAA RD$2,500.00

RD$2,500.00 Gradas RD$1,500.00

Las boletas pueden adquirirse a través de Uepa Tickets y puntos de ventas autorizados, y se recomienda a los interesados comprarlas con antelación debido a la alta expectativa que ha generado el evento.

Un evento histórico

El partido Detroit vs República Dominicana forma parte de una serie de encuentros especiales que buscan acercar el béisbol de Grandes Ligas al público dominicano, resaltando el impacto de los peloteros criollos en la MLB y fortaleciendo el vínculo entre la afición local y el deporte rey.

Los partidos serán celebrados el 3 y 4 de marzo en el Estadio Quisqueya Juan Marichal de Santo Domingo y se espera una gran asistencia de fanáticos, en un duelo que promete espectáculo dentro y fuera del terreno.

El partido del 3 de marzo será a las 7:00 p.m. y el partido del 4 de marzo será a las 3:00 p.m. Será la primera vez que el equipo dominicano reciba en casa a una organización de MLB, un acontecimiento que forma parte de la antesala oficial al Clásico Mundial de Béisbol 2026.