Estados Unidos suma a su rotación a Skubal para el Clásico Mundial de Béisbol

Tarik Skubal aporta más profunidad a la rotación estadounidense para el Clásico Mundial de Béisbol. ( FUENTE EXTERNA )

Tres de los lanzadores más dominantes de las Grandes Ligas -- Tarik Skubal, Mason Miller y David Bednar -- serán parte del equipo de Estados Unidos en el Clásico Mundial de Béisbol 2026.

Skubal, Miller y Bednar anunciaron la noticia el jueves, convirtiéndose en los más recientes jugadores en comprometerse con un roster repleto de estrellas de Estados Unidos. EE.UU. tendrá ahora a ambos ganadores del Premio Cy Young del 2025 en su rotación abridora para el próximo Clásico: Skubal y Paul Skenes.

Skubal, el as zurdo de los Tigres, es el ganador reinante del Premio Cy Young de la Liga Americana en años consecutivos. Skenes, quien ya estaba en el equipo del WBC, acaba de ganar el primer Premio Cy Young de su carrera en la Liga Nacional con los Piratas.

Sumen a eso un bullpen ahora liderado por Miller, el lanzallamas de los Padres quien es posiblemente el relevista más dominante de MLB, y la selección de Estados Unidos está armando un cuerpo de pitcheo de lujo mientras busca recuperar el campeonato del Clásico Mundial de Béisbol.

Profundidad

Skubal tuvo marca de 13-6 con efectividad de 2.21 y 241 ponches para Detroit en el 2025, después de irse de 18-4 con EFE de 2.39 y 228 ponches en el 2024. Miller registró efectividad de 2.63 en 60 presentaciones como relevista en el 2025 con 104 ponches en 61.2 tramos. Su recta promedió 101.2 millas por hora y fue el único lanzador en las Grandes Ligas en romper la marca de las 104 mph con un lanzamiento.

Bednar surgió como un pilar para los Yankees después de llegar al Bronx desde los Piratas en la Fecha Límite de Cambios del 2025. En cinco presentaciones de postemporada, el derecho dejó marca de 1-1 y efectividad de 1.50.

La alineación de EE.UU. para el 2026 también está repleta de talento, liderada por superestrellas como el capitán del equipo Aaron Judge, Cal Raleigh y Bobby Witt Jr.

Estados Unidos ganó el Clásico Mundial de Béisbol en el 2017, pero terminó como subcampeón ante Japón en el último torneo en el 2023. El Team USA jugará su primer juego del WBC 2026 contra Brasil en el Grupo B el 6 de marzo a las 8 p.m. ET en el Daikin Park de Houston.