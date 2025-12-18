¿Quién se queda fuera? La guerra por el Round Robin se calienta al final de la serie regular

La clasificación al Round Robin LIDOM está en juego, con Estrellas y Leones en ventaja sobre Licey. ( FUENTE EXTERNA )

Luego de la clasificación de las Águilas y los Toros, la lucha por los últimos boletos al Round Robin está más encendida que nunca, especialmente para Tigres del Licey, Gigantes del Cibao, Estrellas Orientales y Leones del Escogido, de los cuales dos pasarían a los playoffs.

Con un calendario de apenas 50 partidos y donde solo faltan cinco partidos para concluir y cada juego pesa como oro en la Liga Dominicana de Béisbol Profesional (Lidom).

Águilas Cibaeñas ( 30-15 )

) Toros del Este ( 25-20 )

del Este ( ) Estrellas Orientales ( 21-25 )

( ) Leones del Escogido ( 21-25 )

( ) Gigantes del Cibao ( 20-25 )

( ) Tigres del Licey (19-26)

Tigres del Licey: contra la pared

El conjunto azul ocupa el último lugar y es el que tiene el margen de error más reducido.

Te puede interesar El Licey pisa el acelerador en SPM y se aleja de la zona movediza

Con marca de 19-26, Licey está a 1 juego y medio detrás de Estrellas y Leones, por lo que está obligado a ganar sus cinco partidos restantes son uno contra las Águilas, dos contra los Toros y dos contra los Gigantes.

Es decir, ya Licey no vuelve a jugar contra Estrellas y Leones, equipos a los que les cae atrás en la lucha por el tercer y cuarto lugar.

Tomando en cuenta que a las Estrellas y Leones les quedan un juego menos que al Licey en el calendario (les quedan 4) y que estos tendrán que enfrentarse entre ellos una vez en lo que falta de temporada. Una derrota de cualquiera de los dos en ese juego, favorecería al Licey.

Por tanto, el Licey debe aspirar a ganar al menos 4 de sus últimos 5 juegos para concluir con récord de 23 – 27 y, además, esperar tropiezos directos de Gigantes, Estrellas y Escogido.

En caso de que no alcance ese panorama, en su defecto, Licey tendría que ganar 3 de sus 5 juegos, para así concluir con 22 – 28 y que Leones o Estrellas tengan un récord negativo.

En tanto que un cierre negativo del Licey de dos victorias y tres derrotas los podría dejar fuera del Round Robin, ya que solo llegarían a 21 victorias, récord que ya tienen Estrellas y Leones, quienes con un solo triunfo de cada uno serían inalcanzables para los Tigres en ese panorama.

Estrellas Orientales y Leones, con leve ventaja

Las Estrellas y los Leones están mejor posicionadas que Licey y Gigantes, comparten marca de 21-25 y aunque solo les queda 4 juegos por jugar, solo uno de esos partidos será entre ellos dos.

Un cierre ganador los pondría en el Round Robin a cualquiera de los dos equipos.

Si uno de ellos consigue dos victorias de los cuatro juegos se metería en 23 triunfos, obligando a Gigantes que tienen 20 y Licey, 19, a tener que jugar por encima de .500 para alcanzarle, y aquí hay que recordar que estos dos últimos tienen que jugar dos partidos entre ellos.

Gigantes del Cibao

Con récord de 20-25, los Gigantes están apenas un juego por encima del Licey, pero sin espacio para relajarse.

Su agenda incluye dos juegos directos frente a Tigres por lo que aspiran a sacar ventaja en esa serie frente a los azules y concluir la temporada con una racha positiva.

El calendario no da tregua y cada partido cuenta para la tabla de posiciones, pero por el momento todos los equipos que ocupan las últimas cuatro posiciones tienen posibilidades de clasificar.