Los Dodgers lideran la repartición del dinero de postemporada tras coronarse campeones

Los Dodgers de Los Angeles celebran el campeonato de la Serie Mundial del 2025. ( AFP )

Una acción completa de postemporada para los Dodgers de Los Ángeles, campeones de la Serie Mundial, ascendió a US$484,748, una cifra superior a la que recibieron los jugadores del club en 2024, aunque todavía por debajo de los montos otorgados a los campeones en 2022 y 2023.

La oficina del comisionado informó este jueves que el fondo total de la postemporada fue de casi US$128.2 millones, ligeramente inferior al récord de US$129.1 millones registrado en 2024. El monto anual del fondo se ve influenciado, entre otros factores, por la capacidad de los estadios.

Los peloteros de los Dodgers aprobaron la distribución de 82 acciones completas y 12.5 acciones parciales, para un total de 94.5 equivalentes de acción completa, además de US$340,000 en premios en efectivo, al dividir un fondo total de US$46.1 millones.

El mayor valor histórico de una acción completa lo recibió Houston en 2022, cuando los Astros, campeones de la Serie Mundial, otorgaron US$516,347 por acción completa, repartiendo su fondo en 59 acciones completas, 14.14 parciales y US$940,000 en premios en efectivo.

En 2023, cada acción completa de los Rangers de Texas tuvo un valor de US$506,263, mientras que la de los Dodgers en 2024 fue de US$477,441.

El número de equivalentes de acciones completas ha ido en aumento en los últimos años. Como referencia, los Gigantes de San Francisco tuvieron 56.65 cuando ganaron la Serie Mundial en 2014.

Son elegibles para recibir una acción completa todos los jugadores y dirigentes uniformados para la Serie Mundial que hayan estado con el equipo o en la lista de lesionados a partir del 1 de junio.

Aquellos que no cumplan con ese requisito pueden recibir una acción completa o parcial, según lo decidan los jugadores del equipo, junto a dos trainers certificados y un coach de fuerza y acondicionamiento.

Los coaches de los entrenamientos primaverales, los scouts y el personal de mantenimiento del terreno pueden recibir premios en efectivo, pero no acciones. En cambio, ejecutivos como gerentes generales, asistentes, directores de operaciones de béisbol, médicos del equipo y personal de seguridad residente no son elegibles para recibir ninguna parte del fondo.

En el caso del campeón de la Liga Americana, los Azulejos de Toronto, cada acción completa tuvo un valor de US$354,118, apenas por debajo de los US$354,572 que recibieron los Yankees de Nueva York el año pasado, cuando perdieron la Serie Mundial ante los Dodgers.

Toronto repartió su fondo en 70 acciones completas, 15.44 parciales y US$508,500 en premios en efectivo.

Las acciones completas para otros equipos clasificados a la postemporada fueron las siguientes:

Seattle Mariners: US$182,376

Milwaukee Brewers: US$168,853

Philadelphia Phillies: US$52,044

Chicago Cubs: US$48,741

New York Yankees: US$47,318

Detroit Tigers: US$46,865

Cincinnati Reds: US$11,528

Cleveland Guardians: US$11,057

San Diego Padres: US$10,711

Boston Red Sox: US$9,347