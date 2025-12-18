Framber Valdez llega a las puertas de Navidad sin acuerdo firmado

Framber Valdez lideró la lista de 31 peloteros dominicanos elegibles para la agencia libre de 2025 tras rechazar la oferta calificada de 22.025 millones de dólares presentada por los Astros de Houston. A las puertas de las fiestas de Navidad, el lanzador zurdo aún no ha llegado a un acuerdo contractual.

El nativo de Palenque estaba encaminado a convertirse en el mejor abridor disponible en la clase de agentes libres de este año, luego de registrar marca de 11-4 y efectividad de 2.62 en sus primeras 21 aperturas, con 141 ponches en 134 entradas lanzadas.

Sin embargo, un cierre de temporada poco destacado -2-7 y efectividad de 6.05 en sus últimas 10 salidas-, sumado a un incidente muy publicitado en el que habría golpeado a su receptor en el pecho con una recta tras permitir un jonrón, generaron algunas dudas en torno a su valoración inmediata en el mercado.

Aun así, su historial como lanzador resistente y probado en escenarios de alta presión debe colocarlo en una posición favorable para asegurar un contrato sólido.

El zurdo de 32 años es considerado una máquina generadora de rodados, con la capacidad de pasar bates y responder en partidos grandes, algo que ha demostrado de forma consistente a lo largo de su carrera.

Ese perfil lo proyecta como una opción para reforzar las rotaciones de equipos como los Mets de Nueva York, Orioles de Baltimore y Tigres de Detroit, de acuerdo con la opinión de diversos analistas del béisbol de Grandes Ligas.

Cease es marco de referencia

El WAR de 7.7 para Fangraphs entre el 2024 y el 2025 de Valdez solo fue superado entre los lanzadores disponibles en el mercado por el 8.1 de Dylan Cease (30 años), quien alcanzó un acuerdo de 210 millones de dólares por siete años con los Azulejos de Toronto, un precedente que sirve como referencia del tipo de contrato que busca el dominicano, representado por la empresa Octagon.