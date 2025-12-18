Cuando Baltimore firmó a Samuel Basallo en 2021 era la primera vez que comprometía un bono de siete dígitos (US$1,3 millones) en un adolescente dominicano. Tenía 16 años. En agosto pasado, tras cinco temporadas azotando las ligas menores y con apenas cinco partidos en la MLB logró una extensión de US$67 millones por ocho campañas.

Solo el venezolano Jackson Chourio (US$82 millones antes de subir a la MLB en 2024) ató una fortuna mayor con menor experiencia de MLB que Basallo.

Receptor, de 6´4 pies, que batea a la zurda y a quien los reportes de escuchas de MLB Pipeline le otorgan 60 puntos en la escala 80-20, con 60 en poder y 70 en su brazo, Basallo se ha puesto en las manos de Iván Noboa, el entrenador que dice "lo hizo pelotero" cuando lo tomó con 12 años, para afrontar el gigante reto que tiene por delante.

La negociación fue una que dice no tomó mucho tiempo en definirse. Tan creyente como para tatuarse una cruz en su antebrazo izquierdo, pide, ante todo, salud, no se pone límites, aunque deja caer que "conectar al menos 30 jonrones" está entre sus peticiones a Dios.

"Eso (el contrato) son bendiciones del Señor que yo la recibo con todo el amor del mundo y no creo que hay presión en estos momentos porque si la organización tomó ese paso de darme eso es porque ellos vieron algo", dice Basallo, de 21 años, a Diario Libre.

La preparación que lleva le exige dejar su hogar a las 5:30 de la mañana para una primera sección de trabajo en el estadio hasta las 9:30, luego toca gimnasio, descansar y regresar a la caja de bateo en las tardes. Tal como hacía en la academia en la búsqueda de la firma, entre los 12 y 16 años.

"Mi iPad es ese señor (Noboa, apunta). Ese ve lo que tengo que corregir, donde hay que ajustar y lo trabajamos juntos. Aquí llegué joven, fue un cambio radical. A pesar de que hay empleadas nosotros (los prospectos) teníamos que limpiar, recoger las pelotas, arreglar las cosas... esa formación nos enseña a mantener los pies sobre la tierra y no engrandecernos cuando firmamos y llegamos a las Grandes Ligas", dice.

Segundo de tres hijos, capitaleño criado en "los kilómetros" en el suroeste del Distrito Nacional, su madre trabaja en un colegio cristiano y su padre regentea una PYME de aires acondicionado. Basallo pasó por ligas como Mota, La Javilla, Banco Central y Quique Cruz antes de ser reclutado por Noboa, formador de talentos como Emilio Bonifacio, Jean Segura, Nomar Mazara y Jasson Domínguez.

"El dinero nos ayudó como familia, pero no nos cambió como personas. Nunca paré los estudios y me gustaría estudiar administración. Mis padres siempre nos inculcaron esos valores", explica.

Ascenso y desafíos

Bachiller que finalizó por Internet en 2022, tiene un nivel avanzado de inglés que ya le permite hacer entrevistas en esa lengua.

Su poder comenzó a demostrarlo desde 2022 cuando bateó 20 jonrones y 26 dobles entre Clase A y AA y en 2025 despachó 23 vuelacercas y OPS de .966 en AAA para anclar como el octavo mejor prospecto de todas las ligas menores.

Los Orioles tienen en la receptoría a Adley Rutschman, un ganador del Bate de Plata (2023) con dos visitas al Juego de Estrellas que salvó 21 carreras con su defensa en 2025 y sacó al 24 % de los corredores que se fueron al robo (12 de 50) cuando la media de la liga fue de 21.5 %.

Igual, el equipo de Maryland firmó este mes por cinco campañas y US$155 millones al inicialista Pete Alonso. ¿Dónde jugará Basallo?

"Estoy dispuesto a hacer lo que el equipo quiera, así sea un cambio de posición. De receptor, de primera base, de DH (bateador designado). Donde me pongan a jugar", dice Basallo. "Me estoy preparando para jugar muchos partidos de receptor".

Clásico Mundial y el Licey

Basallo fue la primera selección del Licey en el sorteo de 2023. De momento no se uniforma, el equipo lo distinguió lanzando la primera bola, pero para el curso actual no ve opciones de jugar. "Claro que me gustaría ir al Clásico Mundial. Pero no he recibido ninguna llamada, pero estamos trabajando y si llega el caso posiblemente estaremos por ahí. No me han dicho nada, aunque la decisión también depende de Baltimore", dice. Yainer Díaz sería el máscara titular del equipo dominicano y Webster Rivas dijo que se le ha invitado.